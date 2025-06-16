مجلس الوزراء يصدر جملة قرارات جديدة

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الوكيل الإخباري- أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاثنين، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، نظاماً معدّلاً لنظام معادلة الشهادات من مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة لسنة 2025. اضافة اعلان





وفي إطار متَّصل، أقرَّ مجلس الوزراء تعليمات معدِّلة لتعليمات معادلة الشِّهادات غير الأردنيَّة لسنة 2025.



وعلى صعيد التحديث الإداري، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام التنظيم الإداري والهيكل التنظيمي لصندوق المعونة الوطنية لسنة 2025؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.

