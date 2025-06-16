الإثنين 2025-06-16 04:50 م
 

مجلس الوزراء يصدر جملة قرارات جديدة

رئاسة الوزراء
رئاسة الوزراء
 
الإثنين، 16-06-2025 03:14 م
الوكيل الإخباري-    أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاثنين، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، نظاماً معدّلاً لنظام معادلة الشهادات من مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة لسنة 2025.اضافة اعلان


وفي إطار متَّصل، أقرَّ مجلس الوزراء تعليمات معدِّلة لتعليمات معادلة الشِّهادات غير الأردنيَّة لسنة 2025.

وعلى صعيد التحديث الإداري، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام التنظيم الإداري والهيكل التنظيمي لصندوق المعونة الوطنية لسنة 2025؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

جلالة الملك عبد الله الثاني

أخبار محلية الملك يلقي خطابا أمام البرلمان الأوروبي غدا الثلاثاء

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

أخبار محلية الصفدي: التركيز على التصعيد بين إيران وإسرائيل يجب ألا يُنسي العالم غزة

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

أخبار محلية تخفيض مدد الإقامة لدارسي الدكتوراة في الخارج للتخصصات الإنسانية

صندوق المعونة الوطنية

أخبار محلية قرار حكومي هام بخصوص صندوق المعونة الوطنية

البريد الأردني

خاص بالوكيل قرار حكومي جديد يثير الجدل في قطاع الدفع الإلكتروني .. و"الوكيل" ينشر التفاصيل

فع

أخبار الشركات بنك الأردن يحصد جائزة "التميّز بالجودة 2025" من المنظمة الأوروبية لضمان الجودة (ESQR)

يرب

فيديو منوع فوائد الثلج على الوجه

فلبلا ؤ

فيديو منوع كلمات في تطوير الذات.. "حاول ما دمت على قيد الحياة "



 
 





الأكثر مشاهدة