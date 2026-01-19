مجلس الوزراء يصدر جملة قرارات جديدة

وقرَّر مجلس الوزراء أيضاً الموافقة على برنامج "حلول التَّمويل المحليَّة لدعم تحوُّل النِّظام الزِّراعي الغذائي في الأردن" الذي سيتمّ تنفيذه بالشراكة ما بين منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، ومكتب الممثِّل المقيم للأمم المتحدة في الأردن.
كما قرَّر المجلس الموافقة على وثيقة المشروع الإقليمي بعنوان "تحالف الغذاء" - تحويل أنظمة الأغذية الزراعية لتصبح أكثر قدرة على الصمود في وجه الصدمات، بالتَّعاون مع الحكومة الإيطالية بين حكومة المملكة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.
كما ناقش المجلس سير العمل في إجراءات صرف المعونات الماليَّة للمتضرِّرين جرَّاء الظروف الجويَّة من الأسر المستحقة، وبحسب المعايير والأسس المحدَّدة لدى وزارات التَّنمية الاجتماعيَّة / صندوق المعونة الوطنيَّة، والأوقاف والشؤون والمقدَّسات الإسلاميَّة، والزِّراعة.
ووجه المجلس باستكمال تخصيص المبالغ الماليَّة للمتضِّررين وصرفها لهم بعد قيام الوزارات المعنيَّة بحصرهم عقب تقديم الطلبات، حيث سيتم استكمال صرف المبالغ لهم تباعاً، بما في ذلك صرف التَّعويضات عن الأراضي المتضرِّرة من الانزلاقات التي حدثت في منطقة المرج في محافظة الكرك، وذلك من بند النفقات الطارئة في الموازنة العامة للعام الجاري.
-
أخبار متعلقة
-
الحكومة: استبدال 15 ألف مدفأة غير آمنة بأخرى آمنة للأُسر المستحقة
-
الصفدي وفيدان يناقشان المستجدات الإقليمية
-
خفض مديونية البلديات من 630 إلى 285 مليون دينار
-
تنويه للاردنيين .. اضبطوا المكيفات عند هذه الدرجة لتخفيض فاتورة الكهرباء
-
القوات المسلحة تجلي دفعة جديدة من أطفال غزة المرضى للعلاج في الأردن
-
وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودي تطورات المنطقة
-
مفتي المملكة: غدا أول أيام شهر شعبان
-
"العقبة للنقل" تحقق رقما قياسيا بـ1.5 مليون راكب خلال عام2025