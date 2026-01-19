الإثنين 2026-01-19 08:40 م

مجلس الوزراء يصدر جملة قرارات جديدة

الوكيل الإخباري-   أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاثنين، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، تمديد العمل بقراره السَّابق المتضمِّن دعم الصادرات الزراعية من الخضار والفواكه الطازجة بما نسبته 50% من كلفة الشحن الجوِّي، وبما نسبته 25% من كلفة الشَّحن البحري.

وقرَّر مجلس الوزراء أيضاً الموافقة على برنامج "حلول التَّمويل المحليَّة لدعم تحوُّل النِّظام الزِّراعي الغذائي في الأردن" الذي سيتمّ تنفيذه بالشراكة ما بين منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، ومكتب الممثِّل المقيم للأمم المتحدة في الأردن.


كما قرَّر المجلس الموافقة على وثيقة المشروع الإقليمي بعنوان "تحالف الغذاء" - تحويل أنظمة الأغذية الزراعية لتصبح أكثر قدرة على الصمود في وجه الصدمات، بالتَّعاون مع الحكومة الإيطالية بين حكومة المملكة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.

 

وقرَّر مجلس الوزراء أيضاً الموافقة على الصِّيغة النِّهائيَّة للخطَّة التحسينيَّة المعدَّلة لأداء المملكة في مؤشِّر الابتكار العالمي الصَّادر عن المنظَّمة العالميَّة للمُلكيَّة الفكريَّة، وتعميمها على الجهات

 

وأقرَّ مجلس الوزراء نظام اللجنة الأولمبية الأردنية لسنة 2026م، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحوكمة في القطاع الرياضي وتوفير بيئة آمنة ومنظمة لممارسة الرياضة في المملكة، وبما ينسجم مع معايير وأسس الحركة الأولمبية الدولية.

وفي إطار الحماية الاجتماعيَّة، وضمن حملة شتاء آمن التي انطلقت منذ بداية فصل الشِّتاء، قرَّر مجلس الوزراء تكليف وزارة التَّنمية الاجتماعيَّة لاستبدال 15 ألف مدفأة غير آمنة بأخرى آمنة للأُسر المستحقَّة وتخصيص المبالغ اللازمة لذلك، وذلك من خلال مراكز التَّنمية الاجتماعيَّة في المحافظات وتكيَّة أم علي.

كما ناقش المجلس سير العمل في إجراءات صرف المعونات الماليَّة للمتضرِّرين جرَّاء الظروف الجويَّة من الأسر المستحقة، وبحسب المعايير والأسس المحدَّدة لدى وزارات التَّنمية الاجتماعيَّة / صندوق المعونة الوطنيَّة، والأوقاف والشؤون والمقدَّسات الإسلاميَّة، والزِّراعة.

ووجه المجلس باستكمال تخصيص المبالغ الماليَّة للمتضِّررين وصرفها لهم بعد قيام الوزارات المعنيَّة بحصرهم عقب تقديم الطلبات، حيث سيتم استكمال صرف المبالغ لهم تباعاً، بما في ذلك صرف التَّعويضات عن الأراضي المتضرِّرة من الانزلاقات التي حدثت في منطقة المرج في محافظة الكرك، وذلك من بند النفقات الطارئة في الموازنة العامة للعام الجاري.

 
 


