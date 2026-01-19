مجلس الوزراء يصدر جملة قرارات جديدة

الوكيل الإخباري- أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاثنين، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، تمديد العمل بقراره السَّابق المتضمِّن دعم الصادرات الزراعية من الخضار والفواكه الطازجة بما نسبته 50% من كلفة الشحن الجوِّي، وبما نسبته 25% من كلفة الشَّحن البحري.

اضافة اعلان



وقرَّر مجلس الوزراء أيضاً الموافقة على برنامج "حلول التَّمويل المحليَّة لدعم تحوُّل النِّظام الزِّراعي الغذائي في الأردن" الذي سيتمّ تنفيذه بالشراكة ما بين منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، ومكتب الممثِّل المقيم للأمم المتحدة في الأردن.





كما قرَّر المجلس الموافقة على وثيقة المشروع الإقليمي بعنوان "تحالف الغذاء" - تحويل أنظمة الأغذية الزراعية لتصبح أكثر قدرة على الصمود في وجه الصدمات، بالتَّعاون مع الحكومة الإيطالية بين حكومة المملكة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.

وقرَّر مجلس الوزراء أيضاً الموافقة على الصِّيغة النِّهائيَّة للخطَّة التحسينيَّة المعدَّلة لأداء المملكة في مؤشِّر الابتكار العالمي الصَّادر عن المنظَّمة العالميَّة للمُلكيَّة الفكريَّة، وتعميمها على الجهات

وأقرَّ مجلس الوزراء نظام اللجنة الأولمبية الأردنية لسنة 2026م، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحوكمة في القطاع الرياضي وتوفير بيئة آمنة ومنظمة لممارسة الرياضة في المملكة، وبما ينسجم مع معايير وأسس الحركة الأولمبية الدولية.



