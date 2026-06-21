مجلس الوزراء يصدر جملة قرارات جديدة

الوكيل الإخباري- قال وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، إن مجلس الوزراء عقد، الأحد، جلسته الثالثة ضمن المرحلة الثانية في محافظة الزرقاء، تأكيدًا على نهج الحكومة في متابعة تنفيذ الرؤية التنموية ميدانيًا، وتعزيز التواصل مع ممثلي المحافظة والاطلاع على أولوياتهم.

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وأكد، خلال مؤتمر صحفي عُقد في مدينة الأمير محمد للشباب عقب انتهاء الجلسة، أن هذه الاجتماعات تهدف إلى متابعة ما تحقق من مشاريع، ومناقشة التحديات والأولويات للمرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن الجلسات الميدانية ستشمل مختلف المحافظات.



وبيّن المومني أن المجلس وافق على استخدام 20 دونمًا من أرض حرجية لإنشاء مدرسة للثقافة العسكرية في قضاء بيرين، كما أقرّ نظامًا معدّلًا لنظام ترخيص شركات الصرافة لسنة 2026، بهدف دعم القطاع الصيرفي وتعزيز استدامته وتنافسيته، إلى جانب إقرار نظام معدّل لنظام مركز زها الثقافي للعام ذاته، لتعزيز دوره في خدمة المجتمع.



وأضاف أن الحكومة أقرت البدء بشراء محصولي القمح والشعير من إنتاج الموسم الزراعي 2025/2026، وتخصيص 45 مليون دينار لشراء الحبوب المتوقّع تسلّمها من المزارعين الأردنيين، والمقدّرة بنحو 100 إلى 110 آلاف طن، بزيادة تتجاوز الضعف مقارنة بالموسم الماضي الذي بلغ نحو 40 ألف طن.



وشدد على أن تنفيذ أحكام الإعدام بحق المدانين في قضايا الإرهاب والاتجار بالمخدرات، بعد استكمال جميع مراحل التقاضي واكتساب الأحكام الدرجة القطعية، يجسد سيادة القانون ويحقق العدالة لأرواح الشهداء من منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الذين ضحوا بحياتهم دفاعًا عن أمن الوطن واستقراره.



وأشار إلى أن زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني للمحافظة مؤخرًا تعكس الاهتمام الملكي المباشر بالزرقاء، مؤكدًا التزام الحكومة بترجمة التوجيهات الملكية إلى مشاريع تنموية تخدم أبناء المحافظة.



ولفت إلى أن الباص سريع التردد بين عمّان والزرقاء نقل أكثر من 15 مليون راكب منذ تشغيله، مع خطط لتوسيعه ليصل إلى الجامعة الهاشمية خلال الأشهر الأربعة المقبلة، بما يسهم في التخفيف من مشكلات المواصلات، خاصة للطلبة.