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مجلس الوزراء يصدر قانون خاص بجلود الأغنام .. تفاصيل

تعبيرية
تعبيرية
 
الأحد، 13-04-2025 12:45 م
الوكيل الإخباري-   قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على بروتوكول بين وزارة الزراعة والإدارة العامة للجمارك في جمهورية الصين الشعبية، بشأن المتطلبات الصحية فيما يخص جلود الأغنام المُصنَّعة المصدَّرة من الأردن إلى الصين.اضافة اعلان


ويهدف البروتوكول إلى الاتفاق على المتطلبات والاشتراطات الصحية الخاصة بالجلود المُصنَّعة التي سيتم تصديرها من المملكة إلى جمهورية الصين الشعبية، بما يسهم في فتح أسواق جديدة للصادرات الأردنية وتوسيع قاعدة التبادل التجاري بين البلدين.
 
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