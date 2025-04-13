مجلس الوزراء يصدر قانون خاص بجلود الأغنام .. تفاصيل

ويهدف البروتوكول إلى الاتفاق على المتطلبات والاشتراطات الصحية الخاصة بالجلود المُصنَّعة التي سيتم تصديرها من المملكة إلى جمهورية الصين الشعبية، بما يسهم في فتح أسواق جديدة للصادرات الأردنية وتوسيع قاعدة التبادل التجاري بين البلدين.
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