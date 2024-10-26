مجلس الوزراء يصدر قرارات جديدة

الوكيل الإخباري- قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم السَّبت، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، الموافقة على السَّير واستكمال الإجراءات المتعلِّقة بتنفيذ عطاء تطوير ميناء الشَّيخ صباح للغاز الطَّبيعي – وحدة التَّغييز الشَّاطئيَّة.

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وقرَّر مجلس الوزراء الموافقة على استمرار لجنة التَّسوية والمصالحة الضَّريبيَّة بتلقِّي طلبات التَّسوية حتى نهاية عام 2024م، عن مطالبات الشَّركات والمنشآت والأفراد الضَّريبيَّة المستحقَّة عليهم حتى تاريخ31 كانون الأول 2023م، ووفقاً للأسس المُقرَّة من مجلس الوزراء.



على صعيد آخر، أقرًّ مجلس الوزراء عدداً من الأنظمة المرتبطة بعمل أمانة عمَّان الكُبرى؛ وذلك بهدف تنظيم العديد من الإجراءات المتعلِّقة بمرافق عامَّة وخدميَّة، وتعزيز إجراءات الوقاية والسَّلامة العامَّة والمحافظة على البيئة.



وأقرَّ المجلس كذلك نظام تنظيم المسالخ ومراقبتها ضمن حدود أمانة عمَّان لسنة 2024م؛ بهدف تمكين الأمانة من تحديد مواقع المسالخ وإنشائها وإدارتها والإشراف عليها ومراقبتها، بالإضافة إلى مراقبة عمليَّات ذبح الحيوانات وإجازة صلاحيَّة لحومها للاستهلاك البشري وإتلاف الفاسد منها؛ وذلك من أجل الحفاظ على الصحَّة العامَّة وسلامة المواطنين والبيئة.



كما أقرَّ المجلس نظام إسكان موظَّفي أمانة عمَّان لسنة 2024م؛ بهدف توفير سكن مناسب لموظَّفي أمانة عمَّان من خلال إنشاء صندوق إسكان لهم ، وتحديد الموارد الماليَّة للصَّندوق ونسبة مساهمة الموظَّفين فيه، وطريقة إدارته وتنظيم شؤونه واستثمار أمواله وأوجه الصَّرف منها.