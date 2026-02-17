مجلس الوزراء يصدر قرارات جديدة

ويأتي القرار في إطار سياسة الحكومة بتسديد المتأخِّرات والدِّيون المتراكمة منذ سنوات لصالح عدد من الجهات، حيث بلغ مجموع المبالغ التي قامت الحكومة بتسديدها خلال الأسابيع الماضية قرابة أكثر من 287 مليون دينار.
وكان مجلس الوزراء قد قرَّر في جلسته الأحد الماضي تسديد المتأخِّرات المتراكمة منذ خمس سنوات على الوزارات والمؤسَّسات الحكوميَّة والرسميَّة لصالح شركات توزيع الكهرباء، والبالغ مجموعها قرابة 60 مليون دينار، بالإضافة إلى تسديد المتأخرات المترتِّبة على شركة مياه اليرموك بقيمة 10 ملايين دينار وعلى سُلطة المياه 25 مليون دينار، وذلك لصالح شركات توزيع الكهرباء
كما كان مجلس الوزراء قد قرَّر الأسبوع الماضي تسديد مستحقَّات ومتأخِّرات للجامعات الحكوميَّة تتجاوز قيمتها 100 مليون دينار، وسبقها كذلك تسديد مديونيَّة مستشفى الملك المؤسِّس عبدالله الجامعي بقيمة 40 مليون دينار، ومستشفى الجامعة الأردنية بقيمة 10 ملايين دينار.
على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء تعيين ضمام محمَّد عبد القادر خريسات مديراً عامَّاً لصندوق توفير البريد، وذلك بعد حصوله على أعلى العلامات بموجب المسابقة التي أُجريت وفق نظان التَّعيين على الوظائف القياديَّة.
