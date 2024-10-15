 
الثلاثاء 2024-10-15 10:40 ص
 
 

مجلس الوزراء يعقد أولى جلساته بالمحافظات في الكرك اليوم

رئاسة الوزراء
رئاسة الوزراء
الثلاثاء، 15-10-2024 08:34 ص

الوكيل الإخباري-   يعقد مجلس الوزراء، اليوم الثُّلاثاء، أولى جلساته في المحافظات، وذلك في محافظة الكرك.

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وكان رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان قد أعلن في أولى جلسات المجلس، عقب تشكيل الحكومة أنَّ مجلس الوزراء سيعقد جلسة للمجلس مرة كلَّ شهر في المحافظات، بالإضافة للزيارات الميدانيَّة الأسبوعيَّة التي يُجريها رئيس الوزراء إلى مناطق المملكة.

 
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