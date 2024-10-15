مجلس الوزراء يعقد أولى جلساته بالمحافظات في الكرك اليوم

وكان رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان قد أعلن في أولى جلسات المجلس، عقب تشكيل الحكومة أنَّ مجلس الوزراء سيعقد جلسة للمجلس مرة كلَّ شهر في المحافظات، بالإضافة للزيارات الميدانيَّة الأسبوعيَّة التي يُجريها رئيس الوزراء إلى مناطق المملكة.
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