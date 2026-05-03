الأحد 2026-05-03 10:40 ص

مجلس الوزراء يعقد اليوم جلسة في إربد في إطار المرحلة الثانية من جلساته في المحافظات

مبنى رئاسة الوزراء
الأحد، 03-05-2026 08:08 ص

الوكيل الإخباري-   يعقد مجلس الوزراء جلسة اليوم الأحد في محافظة إربد، وذلك في إطار المرحلة الثَّانية من عقد جلساته في المحافظات، بمشاركة ممثلي الهيئات والفعاليات المحلية في المحافظة.

وكان مجلس الوزراء قد بدأ عقد المرحلة الثَّانية من جلساته في المحافظات في محافظة الكرك في شباط الماضي.

وقال الناطق باسم الحكومة وزير الاتصال الحكومي محمد المومني في منشور عبر (إكس): "برئاسة الدكتور جعفر حسان، يواصل مجلس الوزراء عقد جلساته في مختلف المحافظات، في إطار ترسيخ نهج العمل الميداني ومتابعة تنفيذ القرارات الحكومية، إلى جانب تعزيز الرؤية التنموية للمحافظات والتواصل المباشر مع مختلف الجهات التمثيلية فيها".

 
 


