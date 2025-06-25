الأربعاء 2025-06-25 08:21 ص
 

مجلس الوزراء يعقد جلسة في محافظة البلقاء اليوم

رئاسة الوزراء
رئاسة الوزراء
 
الأربعاء، 25-06-2025 08:12 ص
الوكيل الإخباري- يعقد مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، جلسة في محافظة البلقاء، وهي التاسعة التي يعقدها في المحافظات.اضافة اعلان


وكان رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، قد أعلن سابقاً انعقاد مجلس الوزراء مرة كل شهر في إحدى المحافظات لوضع الرؤية التنموية لكل محافظة، إلى جانب الزيارات الميدانية التفقدية الدورية.

يذكر أن مجلس الوزراء عقد جلسته الشهرية الثامنة الشهر الماضي في محافظة الطفيلة.
 
gnews

أحدث الأخبار

رئاسة الوزراء

أخبار محلية مجلس الوزراء يعقد جلسة في محافظة البلقاء اليوم

ا

فلسطين غولان يدعو لحسم حرب غزة باتفاق

ب

فلسطين الرئيس الإسرائيلي يقر بصعوبة الوضع الميداني في غزة

نموذج لغواصة "KSOT" الإندونيسية المسيّرة

عربي ودولي إندونيسيا تطور غواصات عسكرية مسيّرة

الجواسيس الثلاثة

عربي ودولي إيران .. إعدام 3 جواسيس لـ"الموساد" شاركوا في اغتيال شخصية بارزة

ل

أسواق ومال انخفاض أسعار نفط "برنت" إلى ما دون 67 دولارا

ل

عربي ودولي تقرير: الضربات الأمريكية لم تدمر قدرات إيران النووية

ل

عربي ودولي مصدر أمني إيراني: خسرنا عددا من العلماء ومع ذلك لم يتوقف البرنامج النووي الإيراني



 
 





الأكثر مشاهدة