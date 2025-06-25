مجلس الوزراء يعقد جلسة في محافظة البلقاء اليوم

وكان رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، قد أعلن سابقاً انعقاد مجلس الوزراء مرة كل شهر في إحدى المحافظات لوضع الرؤية التنموية لكل محافظة، إلى جانب الزيارات الميدانية التفقدية الدورية.
يذكر أن مجلس الوزراء عقد جلسته الشهرية الثامنة الشهر الماضي في محافظة الطفيلة.
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