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مجلس الوزراء يعقد جلسته اليوم من مأدبا

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رئاسة الوزراء
 
الثلاثاء، 18-03-2025 09:51 ص

الوكيل الإخباري- أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني أن مجلس الوزراء سيعقد جلسته اليوم الثلاثاء في محافظة مأدبا.

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وكتب المومني عبر حسابه على منصة "X": "ستة أشهر من التواصل المستمر مع أهلنا في المحافظات، نعمل فيها على ترسيخ نهج الحوار المباشر والشراكة الفاعلة. اليوم، يعقد مجلس الوزراء برئاسة دولة الدكتور جعفر حسان جلسته السادسة خارج العاصمة عمان، وهذه المرة من مأدبا، مدينة الفسيفساء والتاريخ".

 

وأضاف: "نطرح رؤية الحكومة التنموية للمحافظة، لدعم مسيرة التنمية فيها، وتعلَن هذه الرؤية على موقع رئاسة الوزراء لأغراض المتابعة وعملا بنهج الشفافية".

 
 
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