مجلس الوزراء يعقد جلسته اليوم من مأدبا

وأضاف: "نطرح رؤية الحكومة التنموية للمحافظة، لدعم مسيرة التنمية فيها، وتعلَن هذه الرؤية على موقع رئاسة الوزراء لأغراض المتابعة وعملا بنهج الشفافية".
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