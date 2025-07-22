الثلاثاء 2025-07-22 09:31 ص
 

مجلس الوزراء يعقد جلسته في جرش اليوم

رئاسة الوزراء
رئاسة الوزراء
 
الثلاثاء، 22-07-2025 08:04 ص

الوكيل الإخباري-   يعقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، جلسة في محافظة جرش وهي العاشرة التي يعقدها في المحافظات.

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وكان رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، قد أعلن سابقاً انعقاد مجلس الوزراء مرة كل شهر في إحدى المحافظات لوضع الرؤية التنموية لكل محافظة، إلى جانب الزيارات الميدانية التفقدية الدورية.


يذكر أن مجلس الوزراء عقد جلسته الشهرية التاسعة الشهر الماضي في محافظة البلقاء.

 
 
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