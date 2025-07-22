مجلس الوزراء يعقد جلسته في جرش اليوم

الوكيل الإخباري- يعقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، جلسة في محافظة جرش وهي العاشرة التي يعقدها في المحافظات.

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وكان رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، قد أعلن سابقاً انعقاد مجلس الوزراء مرة كل شهر في إحدى المحافظات لوضع الرؤية التنموية لكل محافظة، إلى جانب الزيارات الميدانية التفقدية الدورية.