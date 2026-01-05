الإثنين 2026-01-05 02:32 م

مجلس الوزراء يقرر الإبقاء على المجلس الصحي العالي وإعادة تفعيله

رئاسة الوزراء
رئاسة الوزراء
الإثنين، 05-01-2026 12:46 م

الوكيل الإخباري-    قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس الأحد إلغاء قراره المتخذ بتاريخ 2021/11/7 والمتعلق بتكليف وزير الصحة بالسير في إجراءات إلغاء قانون المجلس الصحي العالي رقم (9) لسنة 1999.

ويأتي هذا القرار بهدف إعادة تفعيل المجلس الصحي العالي في خطوة تهدف إلى تعزيز الحوكمة الصحية وتوحيد المرجعيات المعنية بوضع السياسات الصحية الوطنية، وذلك انسجاماً مع التوجهات الحكومية الرامية إلى تطوير القطاع الصحي ورفع كفاءة التخطيط والاستجابة للتحديات الصحية الحالية والمستقبلية.


وأكد وزير الصحة رئيس المجلس الصحي العالي الدكتور إبراهيم البدور أن وقف الاجراءات المتعلقة بإلغاء المجلس الصحي العالي وإعادة تفعيله يشكل محطة مفصلية في مسيرة الإصلاح الصحي، مشيراً إلى أن المجلس بعد هذا القرار سيعمل على وضع السياسات والاستراتيجيات الصحية، وبما يضمن التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص.

 
 


