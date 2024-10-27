 
الأحد 2024-10-27 12:47 م
 

مجلس الوزراء يقرر السماح للرعايا الليبيين دخول الأردن دون موافقة مسبقة

رئاسة الوزراء
رئاسة الوزراء
الأحد، 27-10-2024 12:26 م
الوكيل الإخباري-   اتخذت وزارة الداخلية قررا يسمح للرعايا الليبيين دخول المملكة دون موافقات مسبقة، فيما استأنفت الملكية الأردنية رحلاتها إلى طرابلس بعد انقطاع دام أكثر من عشر سنوات.اضافة اعلان


وتأتي هذه القرارات نتيجة لاجتماعات منفصلة عقدها أخيرا رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان مع رؤساء النقابات الصحية، تبعه اجتماع آخر مع المعنيين بالسياحة العلاجية من القطاعين العام والخاص، جرى خلالها التركيز على ضرورة اتخاذ خطوات لتبسيط الإجراءات المتعلقة بالسياحة العلاجية، وزيادة الاستفادة من السمعة الإيجابية التي يتمتع بها الأردن في المجال الصحي.

وبين وزير الداخلية مازن الفراية ، أن وزارة الداخلية وافقت على السماح لرعايا دولة ليبيا بالقدوم إلى الأردن دون الحاجة إلى موافقة مسبقة من وزارة الداخلية، وتسهيل متطلبات السفر بحيث تقتصر على شرط حيازتهم على جوازات سفر سارية المفعول لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبحيث يصبح بإمكانهم الحصول على تأشيرة الدخول من خلال موقع التأشيرة الإلكترونية أو عند الوصول إلى المراكز الحدودية.

ووفقا للوزير ، فإن هذه الخطوة تأتي بهدف الاستمرار في تقديم التسهيلات التي تقدمها لحكومة لتعزيز الاقتصاد الوطني وجذب أكبر عدد ممكن من المستثمرين ورجال الأعمال، وكذلك الأمر بالنسبة للزوار والسياح القادمين لغايات العلاج والاستشفاء الى أراضي المملكة. 

يشار أن رؤية التحديث الاقتصادي تضمنت محركا اقتصاديا يبني على ترسيخ الأردن كوجهة سياحة عالمية في مجالات السياحة الثقافية والطبيعية، السياحة العلاجية والاستشفائية، السياحة الدينية، سياحة المؤتمرات، وكذلك لمنتجي الأفلام.  

وتساهم الإجراءات المبسطة الأخيرة لاستقطاب السياح العلاجيين من ليبيا في تعزيز تسويق المنتجات السياحية العلاجية للأردن في وجهات مهتمة بهذه الخدمات.
 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

تكنولوجيا "إيميلي في باريس" تضاعف أرباح نتفليكس بعد 5 ملايين مشترك جديد

تعبيرية

أخبار محلية الأردن يتقدم عالميا في مؤشر سرعات الإنترنت

صورة عامة للعاصمة عمان

الطقس الارصاد : حالة من عدم الاستقرار الجوي وامطار رعدية قادمة الى الاردن

وزارة الصحة

خاص بالوكيل "صحة الوافدين" في الأردن تُصدر 225 ألف شهادة صحية في 9 شهور

مصفاة بترول

أسواق ومال الولايات المتحدة تضاعف وارداتها النفطية

قصي خولي

فن ومشاهير قصي خولي يخوض تجربة جديدة في "من سيربح المليون"

رئاسة الوزراء

أخبار محلية مجلس الوزراء يقرر السماح للرعايا الليبيين دخول الأردن دون موافقة مسبقة

تعبيرية

عربي ودولي الاحتلال يعترف بمقتل 4 من ضباطه في معارك جنوبي لبنان



 


الأكثر مشاهدة