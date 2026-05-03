الأحد 2026-05-03 03:25 م

مجلس الوزراء يقر إجراءات لتبسيط ترخيص المركبات

تعبيرية
تعبيرية
 
الأحد، 03-05-2026 01:43 م

الوكيل الإخباري-  أقرّ مجلس الوزراء حزمة أنظمة لتطوير خدمات النقل وتنظيم تسجيل وترخيص المركبات، بما يسهم في تبسيط الإجراءات ومعالجة حالات انتهاء الترخيص دون تجديد، والتخفيف على المواطنين.

اضافة اعلان


وبيّن المومني أن الإجراءات التبسيطية ستشمل تجديد ترخيص المركبة اعتبارا من تاريخ فحصها، بدلا من تاريخ الترخيص المحدد على الرخصة، وذلك من تاريخ مراجعة صاحب المركبة لإدارة الترخيص.


وأضاف أن من بين الإجراءات أيضا تخفيف رسوم الاحتفاظ بالأرقام بما يتواءم مع قيمتها السوقية.


كما أقر مجلس الوزراء تجديد إعفاء الشركات التسويقية من الرسم الموحد على المشتقات النفطية حتى نهاية العام.


وأقرّ المجلس الاستراتيجية المحدثة لقطاع الطاقة للأعوام 2026–2030، التي تستهدف تعزيز أمن التزود بالطاقة، وزيادة الاعتماد على المصادر المحلية، والتوسع في الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الشبكات.


ووافق مجلس الوزراء على اتفاقية استثمار لمشروع إنتاج الأمونيا الخضراء والهيدروجين الأخضر بكلفة تقارب مليار دولار، بما يعزز موقع العقبة كمركز إقليمي للطاقة النظيفة، ويدعم التوجه نحو اقتصاد منخفض الكربون، بقيمة تصل إلى مليار دولار.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

رحيل "أمير الغناء".. وفاة هاني شاكر بعد صراع مع المرض

فن ومشاهير رحيل "أمير الغناء".. وفاة هاني شاكر بعد صراع مع المرض

ولي العهد يتفقد سير العملية التعليمية في مجمع مدارس العقبة

أخبار محلية ولي العهد يتفقد سير العملية التعليمية في مجمع مدارس العقبة

14.8 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان

اقتصاد محلي 14.8 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان

ب

أخبار محلية الأمن يكشف ما جرى العثور عليه داخل طرد وصل إلى مطار الملكة علياء

ب

أخبار محلية اعلان مهم من القوات المسلحة لكافة منتسبي الدفعة الثانية من مكلفي خدمة العلم

ا

أخبار محلية بيان صادر عن وزارة الداخلية حول توقيف مشاركين باجتماع في العقبة

أحياء في العاصمة عمان تكتظ بالنفايات

خاص بالوكيل أحياء في العاصمة عمان تكتظ بالنفايات والمسؤولية تائهة بين "الأمانة والرؤية" - صور

صفوة الإسلامي يشارك في فعالية البنك المركزي الأردني لتعزيز دور المرأة في القطاع المالي والمصرفي

أخبار الشركات صفوة الإسلامي يشارك في فعالية البنك المركزي الأردني لتعزيز دور المرأة في القطاع المالي والمصرفي



 
 






الأكثر مشاهدة

 