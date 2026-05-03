مجلس الوزراء يقر إجراءات لتبسيط ترخيص المركبات

الوكيل الإخباري- أقرّ مجلس الوزراء حزمة أنظمة لتطوير خدمات النقل وتنظيم تسجيل وترخيص المركبات، بما يسهم في تبسيط الإجراءات ومعالجة حالات انتهاء الترخيص دون تجديد، والتخفيف على المواطنين.

وبيّن المومني أن الإجراءات التبسيطية ستشمل تجديد ترخيص المركبة اعتبارا من تاريخ فحصها، بدلا من تاريخ الترخيص المحدد على الرخصة، وذلك من تاريخ مراجعة صاحب المركبة لإدارة الترخيص.



وأضاف أن من بين الإجراءات أيضا تخفيف رسوم الاحتفاظ بالأرقام بما يتواءم مع قيمتها السوقية.



كما أقر مجلس الوزراء تجديد إعفاء الشركات التسويقية من الرسم الموحد على المشتقات النفطية حتى نهاية العام.



وأقرّ المجلس الاستراتيجية المحدثة لقطاع الطاقة للأعوام 2026–2030، التي تستهدف تعزيز أمن التزود بالطاقة، وزيادة الاعتماد على المصادر المحلية، والتوسع في الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الشبكات.