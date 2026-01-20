مجلس الوزراء يقر احتساب المحاضرات الجامعية ضمن خدمة العلم والخدمة الاحتياطية

09:51 ص

الوكيل الإخباري- أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها يوم أمس الاثنين الموافق 19-1-2026، برئاسة دولة الدكتور جعفر حسان، رئيس الوزراء، تعليمات احتساب المحاضرات والبرامج التدريبية لطلبة مؤسسات التعليم العالي ضمن خدمة العلم والخدمة الاحتياطية، وذلك استنادًا إلى المادة 14 من قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم 23 لسنة 1986 وتعديلاته. اضافة اعلان





وتأتي هذه التعليمات في إطار المحافظة على المصلحة الفضلى للطلبة المكلفين الذين تمت دعوتهم لخدمة العلم، وتم استدعاؤهم عبر القرعة الإلكترونية من مواليد سنة 2007 من الذكور الأردنيين الذين أتموا 18 عامًا، ويدرسون حاليًا على مقاعد الدراسة في أي جامعة، أو معهد، أو كلية جامعية، أو متوسطة، سواء كانت رسمية أو خاصة.



وبموجب هذه التعليمات، فإنه تلتزم مؤسسات التعليم العالي حكماً باحتساب 12 (إثنتي عشرة) ساعة معتمدة ضمن الخطة الدراسية للطالب الذي أنهى خدمة العلم بنجاح، وتشمل هذه الساعات مساقي العلوم العسكرية والتربية الوطنية. وفي حال كان الطالب قد اجتاز أحد هذين المساقين أو كليهما قبل التحاقه بخدمة العلم أو ضمن خطته الدراسية في مؤسسات التعليم العالي، يعتمد له مساقان بديلان وفق متطلبات الخطة الدراسية، بما يضمن استكمال معادلة 12 ساعة معتمدة لجميع الطلبة الذين اجتازوا برنامج خدمة العلم، وذلك دون تحميلهم أي أعباء مالية أو رسوم إضافية.



كما تلتزم مؤسسات التعليم العالي بتفريغ المكلف الذي تم دعوته لأداء خدمة العلم على أن يتم اعتباره مؤجلاً حكماً للفصل الذي التحق به بالخدمة، دون تحميله أية رسوم جامعية لذلك التأجيل، وفي حال كان الطالب قد دفع أي رسوم جامعية، تُرصَد له للفصل الذي يليه.



وتتولى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالتنسيق مع القيادة العامة للقوات المسلحة، ومؤسسات التعليم العالي، مراقبة تطبيق هذه التعليمات لضمان استفادة الطلاب كاملة من حقوقهم الأكاديمية خلال خدمة العلم والخدمة الاحتياطية.

