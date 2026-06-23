مجلس الوزراء يقر دعم 30 حافلة على خطي الكرك - الزرقاء والكرك - العقبة

وتضمَّن القرار تكليف شركة رؤية عمَّان للنقل بأعمال توريد وتركيب وتشغيل وصيانة أنظمة النقل الذكي وأنظمة معلومات الركاب للمشروع، وكذلك تكليف شركة المتكاملة للنقل المتعدد بمهام الإدارة والرقابة على تنفيذ المشروع، حيث سيتمّ تزويد الحافلات التي تمَّت إضافتها بأجهزة دفع إلكتروني وتتبُّع للمركبات على هذه الحافلات لربطها على نظام مشروع تطوير النَّقل العام.
كما تضمَّن تكليف هيئة تنظيم النقل البري بتوفير المخصصات المالية اللازمة، ورفع تقرير في نهاية شهر كانون الأول 2026م حول الأداء التشغيلي لهذين المسارين، ومدى تحقيق مؤشرات الأداء وفق الأهداف المرسومة لهما.
ويشكِّل مشروع تطوير النقل العام المنتظم خطوة مهمَّة بتوفير خدمة نقل ذات ترددات منتظمة للمواطنين وفق أوقات محدَّدة، واعتماد الدفع الإلكتروني، مع وجود رقابة داخل الحافلات؛ وهي سمات ومزايا مهمة للراكب في جميع المسارات؛ بما ينعكس إيجابا على جودة الخدمة.
وقد أثبت المشروع كفاءة عالية في توفير خدمات النقل العام المنتظم للمواطنين منذ تشغيله منتصف العام الماضي، وذلك خلال تنفيذ المرحلة الأولى منه التي شملت توفير أكثر من 150 حافلة بين العاصمة عمان والمحافظات الرئيسة حيث تجاوز عدد مستخدميه 1.6 مليون راكب وتمَّ خلالها تسيير 139 ألف رحلة خلال ثمانية شهور من تشغيله.
واستنادا إلى نجاح المرحلة الأولى، سيتمّ البدء بتشغيل المرحلة الثانية الشهر المقبل لتعزيز التَّكامل والرَّبط بين المحافظات، وستشمل 8 مسارات و180 حافلة تخدم المواطنين والطلبة والعاملين من خلال توفير خدمات نقل مباشرة توفر الجهد والوقت والكلف على المواطنين مقارنة بباقي أنماط النقل، وتستوعب أكثر من13500 راكب يومياً، وتهدف إلى تحسين ربط العاصمة عمَّان بمحافظات معان والطفيلة وعجلون والكرك، وتحسين ربط محافظات إربد والمفرق والزرقاء وجرش والكرك والعقبة بشكل منتظم.
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