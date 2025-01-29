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مجلس الوزراء يقر نظام صندوق الاستثمار لجامعة اليرموك

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أرشيفية
الأربعاء، 29-01-2025 02:21 م

الوكيل الإخباري- أقرَّ مجلس الوزراء نظام صندوق الاستثمار لجامعة اليرموك لسنة 2025م.

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ويأتي النِّظام لغايات تمكين الجامعة من توفير مصدر لدعم نشاطاتها المختلفة وتمويل مشاريعها التنموية بإنشاء صندوق للاستثمار بموازنة مستقلة عنها، ولتحديد الموارد المالية للصندوق وأوجه استثمار أمواله والإنفاق منها، ولتشكيل لجنة لإدارة شؤونه المالية والإدارية وتحديد مهامها وصلاحياتها.

 
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