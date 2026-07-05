مجلس الوزراء يمدد تأجيل انتخابات البلديات وأمانة عمّان 6 أشهر إضافية

وأكد قرار مجلس الوزراء أن ذلك يأتي لحين إقرار قانون الإدارة المحليَّة الجديد المعروض على أجندة الدَّورة النيابيَّة الاستثنائيَّة المقرَّر انعقادها اعتباراً من الثَّاني عشر من تمُّوز الجاري.
-
أخبار متعلقة
-
نجم المنتخب الوطني يوجه رسالة للسلامي بعد انتهاء مسيرته مع النشامى
-
نقابة المناجم والتعدين تعقد اجتماع الهيئة الإدارية
-
وزير التربية يؤكد أهمية استكمال الاستعدادات للعام الدراسي المقبل
-
مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي الوشاح والفريحات
-
المستشفى الميداني الأردني نابلس/11 يباشر تقديم خدماته الطبية للأشقاء الفلسطينيين
-
إقرار نظام معدل لنظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمّان
-
الأمير علي يعلن نهاية مشوار جمال السلامي مع النشامى
-
قرارات حكومية لتعزيز الإجراءات القضائية في الأردن