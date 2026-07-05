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مجلس الوزراء يمدد تأجيل انتخابات البلديات وأمانة عمّان 6 أشهر إضافية

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أرشيفية
 
الأحد، 05-07-2026 08:18 م

الوكيل الإخباري- قرَّر مجلس الوزراء، الأحد، تمديد تأجيل انتخابات المجالس البلديَّة وانتخابات مجلس أمانة عمَّان الكبرى لمدَّة ستَّة شهور إضافيَّة.

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وأكد قرار مجلس الوزراء أن ذلك يأتي لحين إقرار قانون الإدارة المحليَّة الجديد المعروض على أجندة الدَّورة النيابيَّة الاستثنائيَّة المقرَّر انعقادها اعتباراً من الثَّاني عشر من تمُّوز الجاري.

 
 


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