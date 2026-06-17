مجلس الوزراء يوافق على اتفاقية مع شركة صينية لمشروع الهيدروجين الأخضر

ويأتي القرار انسجاما مع توجهات المملكة نحو تعزيز مشروعات الطاقة النظيفة وتحقيق الاستدامة البيئية، والسعي لاستقطاب الاستثمارات النوعية في قطاع الهيدروجين الأخضر والوقود منخفض الكربون، في ظل البيئة التشريعية المتطورة والبنية التحتية المؤهلة والمناسبة لإقامة مثل هذه المشاريع.
كما يأتي المشروع في سياق الجهود المبذولة من الحكومة لتعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي للصناعات الخضراء والوقود النظيف إلى جانب دعم الصناعات المرتبطة بالأمونيا ومشتقاتها، وفتح آفاق تصديرية جديدة إلى الأسواق العالمية التي تشهد طلبا متزايدا على المنتجات منخفضة الكربون، بالشراكة مع مستثمرين ومطورين دوليين.
-
أخبار متعلقة
-
ولي العهد يزور مقر شركة "بلاي غراوند غلوبال" بولاية كاليفورنيا الأميركية
-
رئيس الوزراء: النشامى بذلوا جهدا متميزا في مباراتهم أمام النمسا
-
حملة للتبرع بالدم في الشونة الشمالية غداً
-
ولي العهد يلتقي نائب المستشار النمساوي على هامش مباراة النشامى
-
منحة أوروبية بقيمة 25 مليون يورو لتوسعة محطة تنقية مأدبا
-
إقرار الأسباب الموجبة لمشروع نظام الخبرة أمام المحاكم النظامية لسنة 2026
-
ولي العهد للنشامى: تذكروا إنها فقط البداية والقادم يحمل الكثير من الفرص
-
مجلس الوزراء يقرر تعيين حازم الرحاحلة مديرا عاما لـ"الضمان الاجتماعي"