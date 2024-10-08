 
الثلاثاء 2024-10-08 03:58 م
 

مجلس الوزراء يوافق على استقالة العليِّاني وإنهاء خدمات المجالي

أرشيفية
أرشيفية
الثلاثاء، 08-10-2024 03:33 م
الوكيل الإخباري-    قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور جعفر حسان، قبول استقالة نائب رئيس مجلس مفوَّضي سُلطة إقليم البترا التَّنموي السِّياحي حمزة العليِّاني وإنهاء خدمات عضو المجلس أيمن عبد المجيد المجالي. اضافة اعلان
 
gnews

أحدث الأخبار

السيدة البريطانية تيزي هودسون

منوعات بريطانية تستلم رسالة قبول توظيفها بعد 48 عاماً

تعبيرية

طب وصحة أطعمة لا ينصح بتناولها في حالة آلام المفاصل

تعبيرية

منوعات هل تعود الديناصورات؟ شركة أمريكية تستنسخ حيوانات خطيرة منقرضة

أثناء تفقد وزير الشباب لاستاد عمان

أخبار محلية وزير الشباب يتفقد جاهزية ستاد عمان قبل مباراة الأردن وكوريا الجنوبية

جانب من الجلسة | من المصدر

أخبار محلية قرارات مجلس الوزراء

أرشيفية

أخبار محلية مجلس الوزراء: الأردن مستمر في بذلِ كلّ جهدٍ لوقف العدوان على فلسطين لبنان

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

أخبار محلية دفعة ثانية من المرشحين للقبول في نسيبه المازنية ورفيدة الأسلمية

أمين عام وزارة الخارجية وسفيرة السويد

أخبار محلية الخارجية تتسلم أوراق اعتماد سفيرة السويد



 


الأكثر مشاهدة