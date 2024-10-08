مجلس الوزراء يوافق على استقالة العليِّاني وإنهاء خدمات المجالي

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الوكيل الإخباري- قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور جعفر حسان، قبول استقالة نائب رئيس مجلس مفوَّضي سُلطة إقليم البترا التَّنموي السِّياحي حمزة العليِّاني وإنهاء خدمات عضو المجلس أيمن عبد المجيد المجالي. اضافة اعلان

