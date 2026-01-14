مجلس الوزراء يوافق على تأجيل انتخابات المجالس البلدية لمدة ستة أشهر

ووجّه رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان كتابًا إلى وزير الإدارة المحلية، أبلغه فيه بقرار مجلس الوزراء المتعلق بتأجيل الانتخابات، وذلك ضمن الإجراءات المتخذة بهذا الشأن.
ووفق مصدر رسمي لموقع الوكيل الاخباري يأتي القرار في إطار الصلاحيات القانونية المخولة لمجلس الوزراء، وبما يحقق المصلحة العامة وينظم سير العمل الإداري خلال الفترة المقبلة.
