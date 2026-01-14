مجلس الوزراء يوافق على تأجيل انتخابات المجالس البلدية لمدة ستة أشهر

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - قرر مجلس الوزراء الموافقة على تأجيل إجراء انتخابات المجالس البلدية لمدة ستة أشهر، اعتبارًا من تاريخ 7 كانون الثاني 2026.

ووجّه رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان كتابًا إلى وزير الإدارة المحلية، أبلغه فيه بقرار مجلس الوزراء المتعلق بتأجيل الانتخابات، وذلك ضمن الإجراءات المتخذة بهذا الشأن.