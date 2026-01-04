مجلس الوزراء يوافق على مشروع نظام التنظيم الإداري لوزارة الثقافة 2026

-
أخبار متعلقة
-
تمديد قرار منح خصومات وإعفاءات على ضريبة الأبنية والأراضي لنهاية آذار
-
الحكومة تصدر جملة من القرارات الهامة
-
قرار حكومي جديد بشأن تأجيل خدمة خدمة العلم
-
استثمار جديد في "الطفيلة الصناعية" بقيمة 10 ملايين دينار يوفر 200 فرص عمل
-
حسّان يؤكد ضرورة البناء على المؤشرات الاقتصادية الإيجابية
-
"تربية السلط" تختتم دورة "صمّم واصنع"
-
مندوبًا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشائر الغنانيم والشوابكة والزناتية والنجداوي
-
رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان ينعى رئيس الوزراء الأسبق المهندس علي أبو الراغب