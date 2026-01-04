مجلس الوزراء يوافق على مشروع نظام التنظيم الإداري لوزارة الثقافة 2026

09:58 م

الوكيل الإخباري- وافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الإداري لوزارة الثقافة لسنة 2026م، بهدف تحديث وتنظيم عمل الوزارة، وتحديد المهام والمسؤوليات، وتعزيز الشفافية والمساءلة، وتحسين التنسيق الداخلي، مع استحداث مديرية ثقافة الطفل ومديرية ثقافة العاصمة لتوسيع الخدمات الثقافية بشكل فعال. اضافة اعلان



