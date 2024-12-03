 
الثلاثاء 2024-12-03 05:16 م
 

مجلس تنفيذي الطفيلة يناقش خطة طوارئ الشتاء

الطفيلة
الطفيلة
الثلاثاء، 03-12-2024 04:51 م

الوكيل الإخباري-    ناقش أعضاء المجلس التنفيذي لمحافظة الطفيلة، اليوم الثلاثاء، الاستعدادات الرسمية لمواجهة الظروف الجوية الطارئة خلال فصل الشتاء، وديمومة الخدمات المقدمة بمختلف مجالاتها.

اضافة اعلان


وقال محافظ الطفيلة الدكتور عمر الزيود، الذي ترأس الاجتماع بحضور ممثلين عن الأجهزة الأمنية ودوائر رسمية وشركات خاصة معنية، إنه تم تقسيم المحافظة إلى مناطق عدة بغية تسهيل توزيع المهام على الدوائر الرسمية ضمن خطة الطوارئ، مشيرا إلى أنه تم الإيعاز باستحداث غرف عمليات تعمل على مدار الساعة في جميع الدوائر الرسمية الخدمية، إلى جانب مديرية الدفاع المدني.


ولفت إلى أن خطة الطوارئ تضمنت التأكيد على العمل المشترك من قبل الجهات المختلفة، واتخاذ إجراءات واستعدادات تكفل إدامة الخدمات المقدمة للمواطنين، كما تم الطلب من الحكام الإداريين في لواءي بصيرا والحسا إعداد خطط طوارئ لمناطقهم، مؤكدا أهمية التعاون والتنسيق بين الأجهزة كافة والعمل على تلافي الأخطاء والمعيقات ووضع التصورات لمعالجتها.

 
gnews

أحدث الأخبار

وزارة التعليم العالي

أخبار محلية "التعليم العالي" تبحث العلاقات الأكاديمية مع ماليزيا

المركز الوطني لحقوق الإنسان

أخبار محلية الوطني لحقوق الإنسان: اليوم العالمي لـ"ذوي الإعاقة" فرصة لزيادة الوعي بقضاياهم

شعار البريد الأردني

أخبار محلية افتتاح مكتب بريد السلط المركزي الجديد

الطفيلة

أخبار محلية مجلس تنفيذي الطفيلة يناقش خطة طوارئ الشتاء

مستشفى الجامعة الأردنية

أخبار محلية مستشفى الجامعة ينظم ورشة عمل حول تطوير الصيدلة السريريّة

ا

أخبار محلية برنامج تدريبي لإعداد خبراء في الضرائب

جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس الإماراتي سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

أخبار محلية الملك ورئيس دولة الإمارات يبحثان هاتفيا التطورات الإقليمية الراهنة

السفير الإيراني في لبنان مجتبى أماني أصيب في يده ووجهه وعينه

عربي ودولي صور .. أول ظهور علني لسفير إيران لدى لبنان بعد "إصابة البيجر"



 




الأكثر مشاهدة