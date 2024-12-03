مجلس تنفيذي الطفيلة يناقش خطة طوارئ الشتاء

وقال محافظ الطفيلة الدكتور عمر الزيود، الذي ترأس الاجتماع بحضور ممثلين عن الأجهزة الأمنية ودوائر رسمية وشركات خاصة معنية، إنه تم تقسيم المحافظة إلى مناطق عدة بغية تسهيل توزيع المهام على الدوائر الرسمية ضمن خطة الطوارئ، مشيرا إلى أنه تم الإيعاز باستحداث غرف عمليات تعمل على مدار الساعة في جميع الدوائر الرسمية الخدمية، إلى جانب مديرية الدفاع المدني.
ولفت إلى أن خطة الطوارئ تضمنت التأكيد على العمل المشترك من قبل الجهات المختلفة، واتخاذ إجراءات واستعدادات تكفل إدامة الخدمات المقدمة للمواطنين، كما تم الطلب من الحكام الإداريين في لواءي بصيرا والحسا إعداد خطط طوارئ لمناطقهم، مؤكدا أهمية التعاون والتنسيق بين الأجهزة كافة والعمل على تلافي الأخطاء والمعيقات ووضع التصورات لمعالجتها.
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