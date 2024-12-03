مجلس تنفيذي الطفيلة يناقش خطة طوارئ الشتاء

الوكيل الإخباري- ناقش أعضاء المجلس التنفيذي لمحافظة الطفيلة، اليوم الثلاثاء، الاستعدادات الرسمية لمواجهة الظروف الجوية الطارئة خلال فصل الشتاء، وديمومة الخدمات المقدمة بمختلف مجالاتها.

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وقال محافظ الطفيلة الدكتور عمر الزيود، الذي ترأس الاجتماع بحضور ممثلين عن الأجهزة الأمنية ودوائر رسمية وشركات خاصة معنية، إنه تم تقسيم المحافظة إلى مناطق عدة بغية تسهيل توزيع المهام على الدوائر الرسمية ضمن خطة الطوارئ، مشيرا إلى أنه تم الإيعاز باستحداث غرف عمليات تعمل على مدار الساعة في جميع الدوائر الرسمية الخدمية، إلى جانب مديرية الدفاع المدني.