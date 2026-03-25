مجلس حقوق الإنسان يدين الاعتداءات على الأردن ودول الخليج

وأيد المجلس الذي يضم 47 عضوا قرارا تقدم به الأردن ودول مجلس التعاون الخليجي يدين تحركات إيران لإغلاق مضيق هرمز ويطالبها بوقف جميع الهجمات غير المبررة فورا.
وأكد مندوب الأردن الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير أكرم الحراحشة أن القوات المسلحة الأردنية -الجيش العربي اعترضت وتصدت لأكثر من 240 صاروخا وطائرة مسيرة أطلقتها إيران باتجاه أراضي المملكة منذ 28 شباط الماضي.
وأضاف الحراحشة، في كلمة أمام المجلس، أن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية تعاملت كذلك مع أكثر من 414 مقذوفا متساقطا، فيما بلغ عدد الإصابات 24 إصابة بين المدنيين الأبرياء.
