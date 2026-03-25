الأربعاء 2026-03-25 07:45 م

مجلس حقوق الإنسان يدين الاعتداءات على الأردن ودول الخليج

مجلس حقوق الانسان الأممي
مجلس حقوق الإنسان
 
الأربعاء، 25-03-2026 06:53 م

الوكيل الإخباري-    دان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال جلسة طارئة عقدها اليوم الأربعاء في جنيف، الاعتداءات الإيرانية على الأردن ودول مجلس التعاون الخليجي.

اضافة اعلان


وأيد المجلس الذي يضم 47 عضوا قرارا تقدم به الأردن ودول مجلس التعاون الخليجي يدين تحركات إيران لإغلاق مضيق هرمز ويطالبها بوقف جميع الهجمات غير المبررة فورا.


وأكد مندوب الأردن الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير أكرم الحراحشة أن القوات المسلحة الأردنية -الجيش العربي اعترضت وتصدت لأكثر من 240 صاروخا وطائرة مسيرة أطلقتها إيران باتجاه أراضي المملكة منذ 28 شباط الماضي.


وأضاف الحراحشة، في كلمة أمام المجلس، أن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية تعاملت كذلك مع أكثر من 414 مقذوفا متساقطا، فيما بلغ عدد الإصابات 24 إصابة بين المدنيين الأبرياء.

 

 

 
 


عربي ودولي إيران: نرفض المقترح الأميركي ونحن من سننهي الحرب وليس ترامب

ميناء العقبة يعمل بشكل اعتيادي رغم التوترات الإقليمية

أخبار محلية "موانئ العقبة": توقع وصول باخرة متجهة للعراق الجمعة

اللواء الحنيطي

أخبار محلية اللواء الحنيطي: الجاهزية القتالية تشكل أولوية قصوى

هيئة الخدمة والإدارة العامة

أخبار محلية "الخدمة والإدارة العامة": تأجيل امتحان الكفايات لوظيفة عامل سكك

يبقى الأردن، الجمعة، تحت تأثير المنخفض الجوي، وتكون الأجواء باردة وغائمة جزئيا وتهطل الأمطار بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة، قد تكون في المناطق الشمالية غزيرة أحيانا ويصحبها الرعد وهطل البرد، و

أخبار محلية جامعات تقرر تحويل الدوام عن بعد الخميس - اسماء " تحديث "

مجلس حقوق الانسان الأممي

أخبار محلية مجلس حقوق الإنسان يدين الاعتداءات على الأردن ودول الخليج

الأمن العام

أخبار محلية وفاة ثلاثة أطفال اثر حادث غرق في إربد

العيسوي يعزي عشيرة أبو دلبوح وآل بدر

أخبار محلية العيسوي يعزي عشيرة أبو دلبوح وآل بدر



 






