مجلس حقوق الإنسان يدين الاعتداءات على الأردن ودول الخليج

الوكيل الإخباري- دان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال جلسة طارئة عقدها اليوم الأربعاء في جنيف، الاعتداءات الإيرانية على الأردن ودول مجلس التعاون الخليجي.

اضافة اعلان



وأيد المجلس الذي يضم 47 عضوا قرارا تقدم به الأردن ودول مجلس التعاون الخليجي يدين تحركات إيران لإغلاق مضيق هرمز ويطالبها بوقف جميع الهجمات غير المبررة فورا.



وأكد مندوب الأردن الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير أكرم الحراحشة أن القوات المسلحة الأردنية -الجيش العربي اعترضت وتصدت لأكثر من 240 صاروخا وطائرة مسيرة أطلقتها إيران باتجاه أراضي المملكة منذ 28 شباط الماضي.