مجلس رؤساء الكنائس في الأردن: لا أحد أحق من الهاشميين بالوصاية على المقدسات في القدس

وقال عطالله إن آل البيت هم الأحق بالوصاية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، وفق ما أوردته قناة المملكة.
وأشار إلى أن المسيحيين يشعرون بالاطمئنان على مقدساتهم بسبب الوصاية الهاشمية، لأن الهاشميين لديهم مخافة الله.
وأوضح أن اللقاء الأخير الذي جمع غبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث، بطريرك القدس وسائر أعمال فلسطين والأردن، مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في واشنطن يكتسب أهمية بالغة؛ كونه يمثل صوتا مسيحيا وطنيا ينطلق من البلاد المقدسة ليرسم الحقائق أمام الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي في ظل التصعيد الإسرائيلي الممنهج والانتهاكات المستمرة.
واستعرض عطالله ما نقله غبطة البطريرك للرئيس الأميركي حول وضع المسيحيين في الأردن، واصفا إياه بالنموذج الفريد الذي ليس له مثيل في الشرق الأوسط والعالم؛ حيث يستند إلى الإخاء والعيش المشترك والمساواة في الحقوق والامتيازات بين المسلمين والمسيحيين كأصحاب أرض واحدة.
وأضاف أن الحفاظ على أمن الأردن واستقراره يعد مصلحة حيوية للعالم المسيحي بأكمله في ظل الأزمات والتخوفات التي تحيط بمسيحيي المنطقة، ولا سيما في فلسطين، لافتا إلى أن البلد الوحيد الذي يمنح الأمن والاستقرار للمواطن المسيحي هو الأردن.
-
أخبار متعلقة
-
"هيئة الطاقة" تتلقى 1096 طلبا للحصول على تراخيص خلال نيسان الماضي
-
مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشائر الرواد والشورة والشراب
-
الوحدات يقبل استقالة شلباية ويكلف الصقور بإدارة نشاط كرة القدم
-
أمين عام الثقافة يفتتح المعرض التشكيلي "تجليات وطن"
-
وزير الاقتصاد الرقمي يكرّم الفائزين بمسابقة "انطلق"
-
الترخيص المتنقل في الأزرق والرصيفة غدا
-
وزير الثقافة يوجّه بإعداد رسائل إعلامية خاصة بندوة عجلون ضمن برنامج "حوارات"
-
وزارة الشباب: انطلاق فعاليات معسكرات الحسين 27 حزيران