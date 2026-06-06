مجلس رؤساء الكنائس في الأردن: لا أحد أحق من الهاشميين بالوصاية على المقدسات في القدس

الوكيل الإخباري- أكد مطران الأردن للروم الأرثوذكس رئيس مجلس رؤساء الكنائس في الأردن خريستوفوروس عطالله، السبت، أن لا أحد أحق من الهاشميين بالوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

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وقال عطالله إن آل البيت هم الأحق بالوصاية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، وفق ما أوردته قناة المملكة.



وأشار إلى أن المسيحيين يشعرون بالاطمئنان على مقدساتهم بسبب الوصاية الهاشمية، لأن الهاشميين لديهم مخافة الله.



وأوضح أن اللقاء الأخير الذي جمع غبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث، بطريرك القدس وسائر أعمال فلسطين والأردن، مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في واشنطن يكتسب أهمية بالغة؛ كونه يمثل صوتا مسيحيا وطنيا ينطلق من البلاد المقدسة ليرسم الحقائق أمام الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي في ظل التصعيد الإسرائيلي الممنهج والانتهاكات المستمرة.



واستعرض عطالله ما نقله غبطة البطريرك للرئيس الأميركي حول وضع المسيحيين في الأردن، واصفا إياه بالنموذج الفريد الذي ليس له مثيل في الشرق الأوسط والعالم؛ حيث يستند إلى الإخاء والعيش المشترك والمساواة في الحقوق والامتيازات بين المسلمين والمسيحيين كأصحاب أرض واحدة.