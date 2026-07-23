مجلس رجال الأعمال السوري الأردني يرحب بالتسهيلات الجديدة للمستثمرين

07:44 ص

الوكيل الإخباري- قال رئيس مجلس رجال الأعمال السوري الأردني، عماد البن، الخميس، إن القرار الصادر عن وزارة الداخلية، والقاضي بتوسيع التسهيلات الممنوحة للمستثمرين ورجال الأعمال السوريين، يتيح لزوجات المستثمرين ورجال الأعمال وأبنائهم دون سن الثامنة عشرة دخول المملكة الأردنية الهاشمية دون الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة. اضافة اعلان





وثمّن البن القرار الصادر عن وزارة الداخلية، القاضي بتوسيع التسهيلات الممنوحة للمستثمرين ورجال الأعمال السوريين من حاملي بطاقات العضوية الممتازة والأولى الصادرة عن غرف التجارة السورية.



وأكد، في بيان صحفي، الخميس، أن القرار يشكل خطوة عملية تعكس متانة العلاقات الأخوية بين البلدين، وتسهم في تسهيل حركة المستثمرين ورجال الأعمال، وتعزيز البيئة الاستثمارية، وتمكينهم من إدارة أعمالهم واستثماراتهم بمرونة، بما يعزز المصالح الاقتصادية المشتركة بين الأردن وسوريا.



وأعرب البن عن بالغ شكره وتقديره للقيادة الهاشمية والحكومة الأردنية، وجميع الجهات التي أسهمت في إصدار هذا القرار.



وأكد أن مجلس رجال الأعمال السوري الأردني سيواصل العمل والتنسيق مع الجهات الرسمية في البلدين لدعم المبادرات التي تعزز حركة التجارة والاستثمار، وتفتح آفاقاً أوسع للتعاون الاقتصادي، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.



وقررت وزارة الداخلية، الأربعاء، السماح لأفراد عائلات المستثمرين ورجال الأعمال السوريين، من حاملي بطاقات العضوية من الفئتين الممتازة والأولى، الصادرة عن غرف التجارة السورية، بدخول أراضي الأردن دون اشتراط الحصول على موافقة مسبقة.





