"مجلس عجلون" يعرض نسب إنجاز المشاريع في المحافظة خلال العام الماضي

وقال المومني، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن المجلس يعطي تركيزًا للمناطق البعيدة والمشاريع التي تتلاءم مع الميزات التي تتمتع بها المحافظة من حيث البيئة والسياحة والزراعة، مبينًا أن نسب الإنجاز بلغت أكثر من 70%، وتم إنفاق 5.4 مليون دينار من أصل موازنة المجلس البالغة 9.75 مليون دينار، والمخصصة لتمويل 105 مشاريع.
وأشار إلى أن المجلس يعمل على تحليل أسباب تدني نسب الإنجاز في بعض القطاعات، خاصة التربية والصحة والمياه، لوضع خطط تنفيذية أكثر فاعلية للعام الحالي.
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