 
الجمعة 2025-02-14 05:24 م
 

"مجلس عجلون" يعرض نسب إنجاز المشاريع في المحافظة خلال العام الماضي

عجلون
عجلون
الجمعة، 14-02-2025 04:59 م

الوكيل الإخباري-   عرض رئيس مجلس محافظة عجلون عمر المومني، نسب إنجاز المشاريع في المحافظة خلال عام 2024، والتي أسهمت في تعزيز التنمية حسب أولويات خدمة المواطنين.

اضافة اعلان


وقال المومني، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن المجلس يعطي تركيزًا للمناطق البعيدة والمشاريع التي تتلاءم مع الميزات التي تتمتع بها المحافظة من حيث البيئة والسياحة والزراعة، مبينًا أن نسب الإنجاز بلغت أكثر من 70%، وتم إنفاق 5.4 مليون دينار من أصل موازنة المجلس البالغة 9.75 مليون دينار، والمخصصة لتمويل 105 مشاريع.


وأشار إلى أن المجلس يعمل على تحليل أسباب تدني نسب الإنجاز في بعض القطاعات، خاصة التربية والصحة والمياه، لوضع خطط تنفيذية أكثر فاعلية للعام الحالي.

 
gnews

أحدث الأخبار

علم بريطانيا

عربي ودولي بريطانيا تفرض عقوبات جديدة على روسيا

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية انطلاق فعاليات برنامج القيادة للمدارس في مديرية تربية الوسطية

العاصمة السعودية الرياض

أخبار محلية اختتام أعمال مؤتمر وزراء الثقافة في العالم الإسلامي

عجلون

أخبار محلية "مجلس عجلون" يعرض نسب إنجاز المشاريع في المحافظة خلال العام الماضي

معالجة 821 مريضا بالمجان في الزعتري

أخبار محلية مستشفى المقاصد: معالجة 821 مريضا بالمجان في الزعتري

علم السعودية

عربي ودولي قمة عربية بالرياض الشهر الحالي للرد على خطة ترامب بشأن غزة

مديرية الأمن العام

أخبار محلية بيان صادر عن مديرية الأمن العام

بن غفير: الاكتفاء بالإفراج عن 3 محتجزين ضعف

فلسطين بن غفير: الاكتفاء بالإفراج عن 3 محتجزين ضعف



 




الأكثر مشاهدة