"مجلس عجلون" يعرض نسب إنجاز المشاريع في المحافظة خلال العام الماضي

الوكيل الإخباري- عرض رئيس مجلس محافظة عجلون عمر المومني، نسب إنجاز المشاريع في المحافظة خلال عام 2024، والتي أسهمت في تعزيز التنمية حسب أولويات خدمة المواطنين.

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وقال المومني، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن المجلس يعطي تركيزًا للمناطق البعيدة والمشاريع التي تتلاءم مع الميزات التي تتمتع بها المحافظة من حيث البيئة والسياحة والزراعة، مبينًا أن نسب الإنجاز بلغت أكثر من 70%، وتم إنفاق 5.4 مليون دينار من أصل موازنة المجلس البالغة 9.75 مليون دينار، والمخصصة لتمويل 105 مشاريع.