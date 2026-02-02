الإثنين 2026-02-02 04:53 م

مجلس عمداء الجامعة الأردنية يعلن عن تعديل التقويم الجامعي
 
الإثنين، 02-02-2026 02:59 م
الوكيل الإخباري-   قرر مجلس عمداء الجامعة الأردنية تعديل التقويم الجامعي للفصل الدراسي الثاني، بحيث يكون موعد بدء السحب والإضافة ودوام أعضاء هيئة التدريس اعتبارًا من تاريخ 15/2/2026، على أن يبدأ التدريس رسميًا يوم 22/2/2026.اضافة اعلان


وأوضح المجلس أن هذا التعديل يأتي باستثناء كلية الطب، حيث يبقى موعد بدء الدوام والتدريس فيها كما حُدد سابقًا دون أي تغيير.


