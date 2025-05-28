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مجلس محافظة إربد يخصص 100 ألف دينار لمبنى متصرفية المزار الشمالي

إربد
إربد
 
الأربعاء، 28-05-2025 07:00 م

الوكيل الإخباري-أقر مجلس محافظة إربد خلال جلسته اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس خلدون بني هاني، تخصيص مبلغ 100 ألف دينار ضمن موازنة العام الحالي لصالح مشروع مبنى متصرفية لواء المزار الشمالي.

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وقال بيان للمجلس إن المبلغ سيستغل لغاية شراء أرض المشروع ضمن مناقلة مالية من مشروع صيانة مبنى دار محافظة إربد وإضافة مبنى للواء القصبة والمرصود له مبلغ 210 آلاف دينار.


كما وافق المجلس على إجراء مناقلة مالية بقيمة 25 ألف دينار من مشاريع صيانة الأبنية المدرسية لصالح صيانة مدرسة كفر كيفيا الأساسية للبنين.


ووافق على طلب مديرية زراعة إربد بإجراء مناقلة مالية بقيمة 7500 دينار من مشروع حفر آبار زراعية داخل وخارج التنظيم بلواء الكورة لغاية شراء مبيدات حشرية وعلاجات بيطرية.

 
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