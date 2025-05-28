مجلس محافظة إربد يخصص 100 ألف دينار لمبنى متصرفية المزار الشمالي

وقال بيان للمجلس إن المبلغ سيستغل لغاية شراء أرض المشروع ضمن مناقلة مالية من مشروع صيانة مبنى دار محافظة إربد وإضافة مبنى للواء القصبة والمرصود له مبلغ 210 آلاف دينار.
كما وافق المجلس على إجراء مناقلة مالية بقيمة 25 ألف دينار من مشاريع صيانة الأبنية المدرسية لصالح صيانة مدرسة كفر كيفيا الأساسية للبنين.
ووافق على طلب مديرية زراعة إربد بإجراء مناقلة مالية بقيمة 7500 دينار من مشروع حفر آبار زراعية داخل وخارج التنظيم بلواء الكورة لغاية شراء مبيدات حشرية وعلاجات بيطرية.
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