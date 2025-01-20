مجلس محافظة إربد يقرر تشكيل لجان متابعة لمشاريعه

الوكيل الإخباري- قرر مجلس محافظة إربد خلال جلسته، اليوم الاثنين، برئاسة رئيس المجلس خلدون بني هاني، تشكيل لجان متابعة من أعضاء المجلس لمتابعة إنجاز مشاريع موازنته للعام الحالي.

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وفوض المجلس رئيسه بتشكيل تلك اللجان بواقع 3 أعضاء لكل لجنة لكل من قطاعات الأشغال العامة والإدارة المحلية والمياه والأوقاف، إضافة إلى تشكيل لجنة متابعة واحدة لمشاريع القطاعات الأخرى كافة.



ووافق المجلس على زيادة المخصصات المرصودة سابقا بقيمة 20 ألف دينار من موازنة العام الحالي لصالح صيانة مبنى متصرفية لواء بني كنانة وتجهيز قاعة اجتماعاتها، 5 آلاف دينار إضافية.