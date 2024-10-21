مجلس محافظة إربد يقر موازنته للعام المقبل

الوكيل الإخباري- أقر مجلس محافظة إربد، اليوم الاثنين، موازنة المجلس للعام المقبل، البالغة 13 مليونًا و713 ألف دينار.

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ووافق المجلس على إقرار الموازنة بالإجماع مع إجراء بعض التعديلات على بنودها، وصوّت عليها 52 من أصل 55 عضوًا، فيما غاب عن الجلسة 3 أعضاء.



وتوزعت الموازنة على قطاعات: الأشغال العامة بواقع 3.319 مليون دينار، والمياه والري 3 ملايين، والصحة 1.4 مليون، والأوقاف 978 ألفًا، والزراعة 784 ألفًا، والتربية 561 ألفًا، والتعليم العالي 540 ألفًا، والداخلية 320 ألفًا، والعدل 250 ألفًا، والشباب 231 ألفًا، والتنمية الاجتماعية 165 ألفًا، والآثار 95 ألفًا، والشؤون الفلسطينية 67 ألف دينار، والصندوق الأردني الهاشمي 67 ألفًا، والتدريب المهني 50 ألفًا، والثقافة 23 ألف دينار.