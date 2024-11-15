مجلس محافظة اربد يطلق برنامج لدعم الأسر المحتاجة

وقال رئيس المجلس، خلدون بني هاني، إن البرنامج يتضمن صرف كوبونات تسوق بقيمة 50 دينارًا للأسرة الواحدة، وذلك بتمويل من موازنة مجلس محافظة إربد.
وأضاف أنه من المتوقع أن يستفيد من هذا الدعم 2000 أسرة خلال العام الحالي، وما لا يقل عن 7000 أسرة في العام المقبل 2025، بشرط أن يكون دخل الأسرة أقل من 500 دينار، وأن تكون الأسرة مقيمة في مناطق محافظة إربد.
وأكد بني هاني أن هذه المبادرة تجسد رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني في تعزيز الإحساس بالإيجابية الناتجة عن تطبيق اللامركزية، مشيرًا إلى التزام المجلس بتوجيه مشاريعه بدقة لخدمة جميع سكان المحافظة حسب الأولويات.
-
أخبار متعلقة
-
الأمير طلال يكرّم الفائزين بجائزة الحسين لأبحاث السرطان للعامين 2023 و2024
-
رئيس الوزراء يوجه رسالة للنشامى
-
ولي العهد ينشر صورة للنشمية الصغيرة
-
الأمير فيصل يعطي شارة الانطلاق لباها الأردن العالمي
-
البريد الأردني يحذر من رسائل احتيالية تصل هواتف الأردنيين
-
بني مصطفى: التعديلات الدستورية رسالة أردنية للعالم في حماية حقوق المرأة
-
وزيرة التنمية الاجتماعية تستقبل مساعدة وزير الخارجية لحقوق الإنسان الكويتي
-
وداع بعثة العمرة العسكرية 20