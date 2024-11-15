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مجلس محافظة اربد يطلق برنامج لدعم الأسر المحتاجة

بيت شباب إربد
بيت شباب إربد
الجمعة، 15-11-2024 12:34 ص

الوكيل الإخباري-    أطلق مجلس محافظة إربد برنامجًا لدعم الأسر المحتاجة والفقيرة من خلال موازنة المجلس، بالتعاون مع صندوق الزكاة.

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وقال رئيس المجلس، خلدون بني هاني، إن البرنامج يتضمن صرف كوبونات تسوق بقيمة 50 دينارًا للأسرة الواحدة، وذلك بتمويل من موازنة مجلس محافظة إربد.


وأضاف أنه من المتوقع أن يستفيد من هذا الدعم 2000 أسرة خلال العام الحالي، وما لا يقل عن 7000 أسرة في العام المقبل 2025، بشرط أن يكون دخل الأسرة أقل من 500 دينار، وأن تكون الأسرة مقيمة في مناطق محافظة إربد.


وأكد بني هاني أن هذه المبادرة تجسد رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني في تعزيز الإحساس بالإيجابية الناتجة عن تطبيق اللامركزية، مشيرًا إلى التزام المجلس بتوجيه مشاريعه بدقة لخدمة جميع سكان المحافظة حسب الأولويات.

 
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