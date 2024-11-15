مجلس محافظة اربد يطلق برنامج لدعم الأسر المحتاجة

الوكيل الإخباري- أطلق مجلس محافظة إربد برنامجًا لدعم الأسر المحتاجة والفقيرة من خلال موازنة المجلس، بالتعاون مع صندوق الزكاة.

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وقال رئيس المجلس، خلدون بني هاني، إن البرنامج يتضمن صرف كوبونات تسوق بقيمة 50 دينارًا للأسرة الواحدة، وذلك بتمويل من موازنة مجلس محافظة إربد.



وأضاف أنه من المتوقع أن يستفيد من هذا الدعم 2000 أسرة خلال العام الحالي، وما لا يقل عن 7000 أسرة في العام المقبل 2025، بشرط أن يكون دخل الأسرة أقل من 500 دينار، وأن تكون الأسرة مقيمة في مناطق محافظة إربد.