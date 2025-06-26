مجلس محافظة البلقاء يبحث مع أبناء مجتمع محلي ماحص مشاريع التنمية المحلية

وخلال اللقاء، تم استعراض المطالب المتعلقة بتحسين الخدمات والبنية التحتية وتطوير المشاريع التنموية إلى جانب التباحث في التحديات التي تواجه المدينة، مثل تحديث شبكات المياه والكهرباء وتحسين الطرق ودعم القطاعات الزراعية والتعليمية.
-
أخبار متعلقة
-
ورشة توعوية للحد من مخاطر السمنة بمركز شابات جديتا
-
ورشة توعوية حول الكشف المبكر عن سرطان الثدي في المفرق
-
مؤسسة الإقراض الزراعي فرع إربد تمنح قروضاً بدون فوائد لمربي الثروة الحيوانية
-
يوم طبي مجاني لحملة البر والإحسان في منطقة سلبود بسحاب غدًا
-
الدِّفاع المدني يتعامل مع 1611 حادثًا خلال 24 ساعة
-
بلدية إربد الكبرى تجهز 18 حديقة وتقرر تمديد فترة ساعات عملها
-
ضبط شاحنة تسببت بتلف 15كم من الطريق الصحراوي
-
تنويه هام لجميع المسافرين القادمين والمغادرين عبر جسر الملك حسين