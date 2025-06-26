مجلس محافظة البلقاء يبحث مع أبناء مجتمع محلي ماحص مشاريع التنمية المحلية

الوكيل الإخباري- بحث رئيس مجلس محافظة البلقاء إبراهيم نايف الأديب العواملة اليوم الخميس مع أبناء المجتمع المحلي في مدينة ماحص بحضور عضو مجلس المحافظة عن ماحص عبد المجيد الشبلي، احتياجات المواطنين ومشاريع التنمية المحلية.

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