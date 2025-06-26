الخميس 2025-06-26 09:00 م
 

مجلس محافظة البلقاء يبحث مع أبناء مجتمع محلي ماحص مشاريع التنمية المحلية

محافظة البلقاء - أرشيفية
البلقاء
 
الخميس، 26-06-2025 07:36 م

الوكيل الإخباري-   بحث رئيس مجلس محافظة البلقاء إبراهيم نايف الأديب العواملة اليوم الخميس مع أبناء المجتمع المحلي في مدينة ماحص بحضور عضو مجلس المحافظة عن ماحص عبد المجيد الشبلي، احتياجات المواطنين ومشاريع التنمية المحلية.

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وخلال اللقاء، تم استعراض المطالب المتعلقة بتحسين الخدمات والبنية التحتية وتطوير المشاريع التنموية إلى جانب التباحث في التحديات التي تواجه المدينة، مثل تحديث شبكات المياه والكهرباء وتحسين الطرق ودعم القطاعات الزراعية والتعليمية.

 
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