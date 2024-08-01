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مجلس محافظة البلقاء يجري مناقلات مالية

مجلس محافظة البلقاء
مجلس محافظة البلقاء




 

الخميس، 01-08-2024 07:10 م

 الوكيل الإخباري - أجرى مجلس محافظة البلقاء اليوم الخميس، مناقلات مالية واستحداث بنود في قطاع الأشغال.


وبحسب بيان صحفي، صوت أعضاء المجلس بالموافقة على إجراء المناقلات بعد أن تم التباحث في البنود الخاصة لذلك، واستغلال المبالغ المالية المرصودة.


وتقدم رئيس المجلس إبراهيم العواملة، بمقترح لسداد الديون المترتبة على المجلس ودعم المشاريع المتعثرة.


ووجه أعضاء المجلس للبدء بإعداد جدول المشاريع المقترحة ضمن موازنة العام المقبل 2025 والتنسيق مع المدراء التنفيذيين لهذه الغاية، مع مراعاة تغطية احتياجات كافة الألوية والمناطق.

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