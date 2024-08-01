مجلس محافظة البلقاء يجري مناقلات مالية

الوكيل الإخباري - أجرى مجلس محافظة البلقاء اليوم الخميس، مناقلات مالية واستحداث بنود في قطاع الأشغال.



وبحسب بيان صحفي، صوت أعضاء المجلس بالموافقة على إجراء المناقلات بعد أن تم التباحث في البنود الخاصة لذلك، واستغلال المبالغ المالية المرصودة.



وتقدم رئيس المجلس إبراهيم العواملة، بمقترح لسداد الديون المترتبة على المجلس ودعم المشاريع المتعثرة.