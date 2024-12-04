مجلس محافظة البلقاء يخصص 700 ألف دينار لمشروعين في دير علا

الوكيل الإخباري - خصص مجلس محافظة البلقاء 700 ألف دينار لإقامة مبنى جديد لمتصرفية لواء دير علا بقيمة 600 ألف دينار، وعمل صيانة لملعب (الطوال الجنوبي) بقيمة 100 ألف دينار.

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وقال رئيس المجلس إبراهيم العواملة، إن المشروعين تم تمويلهما من ضمن موازنة المجلس 2024، بهدف توفير مقر حديث يلبي احتياجات العمل الإداري ويسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



وبين أن تأهيل الملعب سيسهم في دعم النشاطات الرياضية وتعزيز دور الرياضة في خدمة الشباب والمجتمع المحلي في دير علا.



من جهته، قال المشرف على مشروع الملعب، المقاول المهندس فاروق الفزاع، إن العمل سيبدأ بالمشروع قريبا وفق أعلى المعايير التي تضمن تحقيق الجودة والكفاءة في التنفيذ، مع الالتزام بالمواصفات الفنية المطلوبة لإنجازه.