مجلس محافظة البلقاء: 81% نسبة الإنجاز بالمشاريع خلال 2025

الوكيل الإخباري- قال رئيس لجنة مجلس محافظة البلقاء، زياد السمردلي، إن نسبة إنجاز المشاريع المدرجة ضمن موازنة المجلس خلال العام الماضي، في جميع القطاعات، بلغت 81 بالمئة، وبنسبة إنفاق وصلت إلى 76 بالمئة.

وأضاف أنه أُنجزت مشاريع عديدة في قطاع الأشغال، من بينها صيانة طرق بقيمة 500 ألف دينار، وإنشاء طرق زراعية بقيمة 540 ألف دينار، وإنشاء مبنى لمكتب أشغال لواء عين الباشا بقيمة 300 ألف دينار، وتركيب عناصر السلامة المرورية ضمن المحافظة بقيمة 53 ألف دينار، واستئجار آليات بقيمة 25 ألف دينار، إضافة إلى سداد ديون عن سنوات سابقة بقيمة 558 ألف دينار.



وفي قطاع الصحة، أشار السمردلي إلى صيانة مراكز صحية بقيمة 240 ألف دينار، واستكمال إنشاء مركز صحي ماحص الشامل بقيمة 230 ألف دينار، إذ بلغت القيمة الإجمالية للمشروع 1.43 مليون دينار للأعوام (2023–2025). كما شملت المشاريع صيانة وشراء أجهزة طبية لمستشفى السلط الجديد بقيمة 300 ألف دينار، وصيانة مستشفى الشونة الجنوبية بقيمة 220 ألف دينار، وصيانة وشراء أجهزة طبية لمستشفى الأميرة إيمان/دير علا بقيمة 150 ألف دينار، وصيانة وشراء أجهزة طبية لمستشفى الأمير الحسين بن عبدالله الثاني الحكومي في عين الباشا بقيمة 200 ألف دينار.



وفي قطاع التربية، بيّن السمردلي أنه جرى تنفيذ صيانة لمدارس المحافظة بقيمة 395 ألف دينار، وتركيب مكيفات لعدد من المدارس في لواءي الشونة الجنوبية ودير علا، وصيانة عدد من المدارس في قصبة السلط، إضافة إلى تنفيذ إضافات صفية لمدارس قصبة السلط بقيمة 323 ألف دينار، وإنشاء مدرسة السحلولية في عين الباشا بقيمة 370 ألف دينار، بقيمة إجمالية بلغت 570 ألف دينار لعامي (2024–2025).



وأشار إلى تخصيص 170 ألف دينار لصيانة بيت السلط التراثي التابع لبلدية السلط، و50 ألف دينار لصيانة قاعة مروان الحمود التابعة لمؤسسة إعمار السلط، و15 ألف دينار لصيانة حديقة نقابة المهندسين في منطقة زي، إضافة إلى إنشاء قاعة اجتماعات عامة في الشونة الجنوبية بقيمة 200 ألف دينار، وبقيمة إجمالية بلغت 450 ألف دينار لعامي (2024–2025). كما شملت المشاريع تركيب أعمدة إنارة في منطقة سويمة بقيمة 30 ألف دينار، وإنشاء وتعبيد طرق ضمن لواء عين الباشا بقيمة 11 ألف دينار، ودراسة إنشاء حديقة ضرار في بلدية دير علا بقيمة 60 ألف دينار.



وفي قطاع الشباب، لفت السمردلي إلى إعادة تأهيل مدينة سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني الرياضية بقيمة 255 ألف دينار، وما يزال المشروع مستمرًا، وإنشاء صالة متعددة الأغراض وصيانة ملعب نادي شباب عيرا بقيمة 60 ألف دينار، ودراسة إنشاء ملعب نادي البقعة بقيمة 100 ألف دينار، وصيانة مركز شباب الطوال الجنوبي في دير علا بقيمة 13 ألف دينار، وتأهيل وإنشاء ملعب نادي الزعتري بقيمة 39 ألف دينار.



وقال إنه جرى تعبيد طرق زراعية ضمن لواءي دير علا والشونة الجنوبية بقيمة 395 ألف دينار، وإنشاء جسر على قناة الملك عبدالله بقيمة 50 ألف دينار، وتعبيد وإنارة طريق الطوال الشمالي بقيمة 75 ألف دينار.



وأشار إلى إنشاء مبنى وسكن لمتصرفية لواء دير علا بقيمة 450 ألف دينار، وبقيمة إجمالية بلغت 1.29 مليون دينار خلال الأعوام (2024–2025)، إضافة إلى صيانة مبنى محافظة البلقاء بقيمة 50 ألف دينار.



وفي قطاع المياه، نُفذت مشاريع لإنشاء شبكات جديدة وتحسينها في مناطق مختلفة من قصبة السلط بقيمة 37 ألف دينار، واستبدال وإنشاء خطوط صرف صحي بقيمة 25 ألف دينار.



وأضاف أن من المشاريع المنفذة خلال العام الماضي أيضًا شراء 5 مساكن لأسر فقيرة بقيمة 164 ألف دينار، وإنشاء طابق ثانٍ لمبرة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين لرعاية الأيتام بقيمة 90 ألف دينار، وصيانة مركز عين الباشا الشامل للخدمات النهارية بقيمة 10 آلاف دينار.



أما في قطاع الزراعة، فقد جرى إنشاء مركز زراعي زي وعلان بقيمة 70 ألف دينار، واستصلاح أراضٍ في المحافظة بقيمة 56 ألف دينار، وتبطين وصيانة قنوات ري بقيمة 25 ألف دينار، إلى جانب شراء علاجات لمكافحة سوسة النخيل الحمراء في دير علا بقيمة 20 ألف دينار، واستكمال بناء مشتل حراج دير علا بقيمة 30 ألف دينار، وصيانة مباني مديرية زراعة الشونة الجنوبية بقيمة 20 ألف دينار.



وأشار إلى دعم برامج قطاع الثقافة بقيمة 190 ألف دينار، وصيانة منتدى البقعة الثقافي بقيمة 80 ألف دينار، إلى جانب تنفيذ مشروع تطوير وسط مدينة السلط بقيمة 72 ألف دينار، وتأهيل مسار سياحي تراثي في مدينة السلط بقيمة 40 ألف دينار.



وبيّن السمردلي أن من المشاريع في قطاع التدريب المهني شراء تجهيزات مشاغل بقيمة 89 ألف دينار، وصيانة مشاغل بقيمة 47 ألف دينار.