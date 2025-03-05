مجلس محافظة الطفيلة يناقش المشروعات التربوية المدرجة على موازنة العام الحالي

الوكيل الإخباري- ناقشت لجنة التربية والتعليم في مجلس محافظة الطفيلة مع ممثلين عن مديريات التربية والتعليم في قصبة الطفيلة ولواء بصيرا، أبرز المنجزات التربوية التي نفذت خلال العام الماضي، وجملة المطالب والاحتياجات اللازم تنفيذها من الصيانة والإضافات الصفية في عددا من المدارس، مثلما جرى بحث أبرز المشروعات التربوية والتعليمية التي تم إدراجها على خطة موازنة العام الحالي 2025.

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