 
الأربعاء 2025-03-05 04:50 م
 

مجلس محافظة الطفيلة يناقش المشروعات التربوية المدرجة على موازنة العام الحالي

الطفيلة
الطفيلة
 
الأربعاء، 05-03-2025 03:55 م

الوكيل الإخباري-    ناقشت لجنة التربية والتعليم في مجلس محافظة الطفيلة مع ممثلين عن مديريات التربية والتعليم في قصبة الطفيلة ولواء بصيرا، أبرز المنجزات التربوية التي نفذت خلال العام الماضي، وجملة المطالب والاحتياجات اللازم تنفيذها من الصيانة والإضافات الصفية في عددا من المدارس، مثلما جرى بحث أبرز المشروعات التربوية والتعليمية التي تم إدراجها على خطة موازنة العام الحالي 2025.

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وبين رئيس مجلس محافظة الطفيلة احمد الحوامدة، أن مجلس المحافظة خصص العام الماضي لقطاع التربية والتعليم نحو مليون و400 ألف دينار، جرى من خلال عطاءاتها صيانة مجموعة من المدارس وتوريد وتركيب أجهزة مكيفات لمدارس عدة، فضلا على إنشاء غرف صفية وتوسعة أخرى في مدارس قصبة الطفيلة ولواءي الحسا وبصيرا، في وقت سيتم فيه خلال العام الحالي استكمال العديد من مشروعات تطوير البنى التحتية والفوقية للمدارس المشمولة بخطة مجلس محافظة الطفيلة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

 
 
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