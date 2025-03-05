مجلس محافظة الطفيلة يناقش المشروعات التربوية المدرجة على موازنة العام الحالي

وبين رئيس مجلس محافظة الطفيلة احمد الحوامدة، أن مجلس المحافظة خصص العام الماضي لقطاع التربية والتعليم نحو مليون و400 ألف دينار، جرى من خلال عطاءاتها صيانة مجموعة من المدارس وتوريد وتركيب أجهزة مكيفات لمدارس عدة، فضلا على إنشاء غرف صفية وتوسعة أخرى في مدارس قصبة الطفيلة ولواءي الحسا وبصيرا، في وقت سيتم فيه خلال العام الحالي استكمال العديد من مشروعات تطوير البنى التحتية والفوقية للمدارس المشمولة بخطة مجلس محافظة الطفيلة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.
-
أخبار متعلقة
-
الديوان الملكي يعزي أبو غويلة وأبو الخير
-
اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
-
الخدمات الطبية الملكية تحتفل بتسلم مشروع القدرات التشغيلية
-
ضبط محلين في إربد يبيعان القهوة خلال ساعات الصيام
-
بحث زيادة عدد المشاركين ببرنامج زمالات القادة في الابتكار
-
المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة 5 يستقبل 26361 حالة
-
الإدارة المحلية: تطوير مكب الأكيدر يحافظ على المياه الجوفية ويسهم بإنتاج الطاقة
-
"النزاهة" تنظم لقاءات ومحاضرات تثقيفية عن مخاطر الفساد