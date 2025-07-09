مجلس محافظة العقبة الجديد يؤدي القسم ويتسلم مهامه

الوكيل الإخباري- تسلم مجلس محافظة العقبة الجديد مهامه اليوم الأربعاء، برئاسة موسى الدردساوي، وبحضور رئيس وأعضاء المجلس السابق، حيث أدى الأعضاء الجدد القسم القانوني وتم انتخاب المهندس طه ياسين نائبا للرئيس.

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وأكد رئيس المجلس السابق حرب العويضات، أن المجلس تمكن خلال السنوات الماضية من إنجاز المشاريع المدرجة على الموازنة المالية بنسبة 100 بالمئة وكانت الأعلى على مستوى محافظات المملكة، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز كان بفضل التشاركية بين المجلس والمؤسسات الوطنية والدوائر الحكومية في المحافظة.