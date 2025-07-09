مجلس محافظة العقبة الجديد يؤدي القسم ويتسلم مهامه

وأكد رئيس المجلس السابق حرب العويضات، أن المجلس تمكن خلال السنوات الماضية من إنجاز المشاريع المدرجة على الموازنة المالية بنسبة 100 بالمئة وكانت الأعلى على مستوى محافظات المملكة، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز كان بفضل التشاركية بين المجلس والمؤسسات الوطنية والدوائر الحكومية في المحافظة.
من جانبه، أعرب رئيس المجلس الجديد، عن أمله بالاستمرار في مسيرة المجلس وتحقيق الإنجازات والمشاريع التي تخدم البنية التحتية في محافظة العقبة، واقتراح المشاريع التنموية الرامية الى تطوير ونهضة المحافظة بجميع القطاعات.
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