مجلس محافظة العقبة يحتفي بيوم العلم

علم الاردن
الخميس، 16-04-2026 08:20 م

الوكيل الإخباري-   نظّم مجلس محافظة العقبة فعاليات وطنية احتفالية بمناسبة يوم العلم الأردني، في مشهد جسد معاني الانتماء والولاء، وأعاد التأكيد على حضور الراية الأردنية كرمز جامع يوحد القلوب قبل أن يرفرف في الساحات.

وانطلقت الفعاليات بتجمع المشاركين أمام مبنى مجلس المحافظة، إذ سادت أجواء من الحماس والاعتزاز قبل أن تنطلق مسيرة وطنية جابت شوارع مدينة العقبة رافعةً الأعلام الأردنية التي زيّنت المكان وأضفت عليه طابعًا احتفاليًا مميزًا.


وتقدّمت المسيرة أصوات الأغاني الوطنية والأهازيج التي عبّرت عن الفخر بالوطن وقيادته وسط تفاعل واسع من المواطنين والمارة،وحطّت رحالها في محيط دوار الشريف الحسين بن علي الذي تحوّل إلى ساحة فرح.

 
 


