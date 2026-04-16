مجلس محافظة العقبة يحتفي بيوم العلم

الوكيل الإخباري- نظّم مجلس محافظة العقبة فعاليات وطنية احتفالية بمناسبة يوم العلم الأردني، في مشهد جسد معاني الانتماء والولاء، وأعاد التأكيد على حضور الراية الأردنية كرمز جامع يوحد القلوب قبل أن يرفرف في الساحات.

وانطلقت الفعاليات بتجمع المشاركين أمام مبنى مجلس المحافظة، إذ سادت أجواء من الحماس والاعتزاز قبل أن تنطلق مسيرة وطنية جابت شوارع مدينة العقبة رافعةً الأعلام الأردنية التي زيّنت المكان وأضفت عليه طابعًا احتفاليًا مميزًا.