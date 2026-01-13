مجلس محافظة العقبة يستعرض إنجازاته التنموية والخدمية وخططه المستقبلة

الوكيل الإخباري- حقق مجلس محافظة العقبة إنجازات ملموسة في تنفيذ خططه التنموية والخدمية بنسبة وصلت الى 85%‎، ضمن رؤية شاملة تضع المواطن في صميم الأولويات.

وأكد محافظ العقبة أيمن العوايشة خلال مؤتمر صحفي عقده مجلس المحافظة للإعلان عن ما تم إنجازه وخططه المستقبلية للعام الحالي 2026، أن ما تحقق من إنجازات في العقبة يعكس حجم الجهود المبذولة والتعاون المؤسسي الفاعل في خدمة أبناء المحافظة وتحقيق أولوياتها التنموية، مشيراً إلى أن هذه النتائج جاءت ثمرة للتخطيط السليم والعمل التشاركي بين مجلس المحافظة والجهات التنفيذية وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وأسهمت في تحسين مستوى الخدمات وتعزيز مسار التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.



من جهته، استعرض رئيس لجنة مجلس المحافظة موسى الدردساوي بحضور المدراء التنفيذيين وكافة الشركاء، أبرز المشاريع المنفذة وأثرها المباشر في تحسين الخدمات وتعزيز التنمية المحلية، مؤكداً أن الإنجازات جاءت نتيجة جهود تكاملية شارك فيها أعضاء المجلس السابق في تحديد الأولويات، فيما واصلت اللجنة المؤقتة الحالية متابعة التنفيذ بكفاءة عالية لتلبية احتياجات المواطنين في مختلف مناطق المحافظة.



وأوضح أن قطاع التعليم تصدر الأولويات، حيث جرى استكمال إنشاء مدرستي القويرة العاشرة الغربي وتنفيذ إضافات صفية في مدرسة رحمة الثانوية إلى جانب صيانة وتجهيز مدارس في وادي عربه والقريقرة للحد من الاكتظاظ وتحسين البيئة التعليمية.



وفي قطاع الصحة والخدمات الاجتماعية، أشار الدردساوي إلى صيانة المراكز الصحية وتعبيد ساحاتها، وتنفيذ مشاريع إسكانية للأسر العفيفة في العقبة وقرى حوض الديسة دعماً للتمكين الاجتماعي وتحسين مستوى المعيشة.



أما في قطاعي الشباب والرياضة، لفت إلى تنفيذ مشاريع نوعية شملت بناء مدرجات لملاعب مركز شباب القريقرة، وتأهيل مدينة الأمير حمزة الرياضية بتكلفة 750 ألف دينار لتوفير بيئة آمنة ومحفزة لممارسة الأنشطة الرياضية.



وأضاف الدردساوي أن الإنجازات شملت كذلك قطاعات الزراعة والصناعة والمياه والبنية التحتية من إنشاء مجمع وراثي لأصناف النخيل، ومستودعات لوازم الصناعة، وخزانات مياه واستبدال نظام التحلية، إلى جانب صيانة الطرق وإنارة المداخل، بما يعزز الخدمات ويرفع مستوى السلامة ويحسن المشهد الحضري.



وأكد أن عام 2026 سيكون امتداداً لهذا النهج عبر مشاريع بارزة لاسيما المركز الثقافي ومبنى الأحوال المدنية إضافة إلى بناء مدارس داخل منطقة القصبة وقرى العقبة، وإنشاء مستودع للأدوية بما يدعم تطوير البنية التعليمية والصحية ويعزز التنمية المستدامة.



بدورها، استعرضت مديرة المشاريع المهندسة حنان بكيرات، أبرز المشاريع التي ركزت بشكل أساسي على قطاعي التعليم والشباب، ونُفذت بالشراكة مع شركات وجمعيات ومؤسسات وطنية من بينها مؤسسة نهر الأردن ضمن نهج تكاملي لتعظيم الأثر التنموي، إلى جانب التركيز على محاور التدريب والتشغيل والتدريب المهني لتأهيل الشباب ورفع مهاراتهم وتعزيز فرصهم في سوق العمل.