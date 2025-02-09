 
الأحد 2025-02-09 10:09 م
 

مجلس محافظة الكرك يبحث مع "الأشغال" تنفيذ مشاريع عامي 2024 و2025

سوق تجاري بالقرب من قلعة الكرك
قلعة الكرك
الأحد، 09-02-2025 08:45 م

الوكيل الإخباري-    بحث مجلس محافظة الكرك اليوم الأحد، إمكانية تنفيذ مشاريع قطاع الأشغال المدرجة ضمن موازنة عامي 2024 و2025.

اضافة اعلان


وجرى خلال اللقاء الذي حضره مدير شؤون مجالس المحافظات في وزارة الأشغال المهندسة سهير البرقان، ومدير أشغال الكرك، المهندس رعد السحيمات، استعراض أبرز المشاريع المقترحة، والتحديات التي تواجه تنفيذها، وسبل تسريع الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ المشاريع وفق الخطط الزمنية المحددة، بما يحقق التنمية المستدامة ويلبي احتياجات المواطنين.


وأكد رئيس المجلس الدكتور عبدالله العبادلة، أهمية التعاون والتنسيق المستمر بين مجلس المحافظة ووزارة الأشغال لضمان تنفيذ المشاريع بكفاءة عالية، مشيرًا إلى ضرورة تذليل العقبات المالية والإدارية التي تعيق سير العمل.

 
gnews

أحدث الأخبار

جانب من

أخبار محلية الاتحاد الأوروبي والمركز الوطني يبحثان تطوير البحث العلمي

كوهين

فلسطين كوهين: من يريد إقامة دولة فلسطينية فليفعل ذلك على أراضيه

تعبيرية

أخبار محلية تسجيل أعلى حمل كهربائي شتوي في تاريخ الأردن الأحد

غزة

فلسطين مسؤول أممي: هناك حاجة لمزيد من الإمدادات لغزة

سوق تجاري بالقرب من قلعة الكرك

أخبار محلية مجلس محافظة الكرك يبحث مع "الأشغال" تنفيذ مشاريع عامي 2024 و2025

عجلون

أخبار محلية أوقاف عجلون تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج

وزارة الزراعة

أخبار محلية زراعة كفرنجة تنفذ مشاريع ريادية تنموية

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية تربية جرش تتصدر منافسات دورة الأيام الأولمبية



 




الأكثر مشاهدة