مجلس محافظة الكرك يبحث مع "الأشغال" تنفيذ مشاريع عامي 2024 و2025

الوكيل الإخباري- بحث مجلس محافظة الكرك اليوم الأحد، إمكانية تنفيذ مشاريع قطاع الأشغال المدرجة ضمن موازنة عامي 2024 و2025.

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وجرى خلال اللقاء الذي حضره مدير شؤون مجالس المحافظات في وزارة الأشغال المهندسة سهير البرقان، ومدير أشغال الكرك، المهندس رعد السحيمات، استعراض أبرز المشاريع المقترحة، والتحديات التي تواجه تنفيذها، وسبل تسريع الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ المشاريع وفق الخطط الزمنية المحددة، بما يحقق التنمية المستدامة ويلبي احتياجات المواطنين.