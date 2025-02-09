مجلس محافظة الكرك يبحث مع "الأشغال" تنفيذ مشاريع عامي 2024 و2025

وجرى خلال اللقاء الذي حضره مدير شؤون مجالس المحافظات في وزارة الأشغال المهندسة سهير البرقان، ومدير أشغال الكرك، المهندس رعد السحيمات، استعراض أبرز المشاريع المقترحة، والتحديات التي تواجه تنفيذها، وسبل تسريع الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ المشاريع وفق الخطط الزمنية المحددة، بما يحقق التنمية المستدامة ويلبي احتياجات المواطنين.
وأكد رئيس المجلس الدكتور عبدالله العبادلة، أهمية التعاون والتنسيق المستمر بين مجلس المحافظة ووزارة الأشغال لضمان تنفيذ المشاريع بكفاءة عالية، مشيرًا إلى ضرورة تذليل العقبات المالية والإدارية التي تعيق سير العمل.
-
أخبار متعلقة
-
الاتحاد الأوروبي والمركز الوطني يبحثان تطوير البحث العلمي
-
تسجيل أعلى حمل كهربائي شتوي في تاريخ الأردن الأحد
-
أوقاف عجلون تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج
-
زراعة كفرنجة تنفذ مشاريع ريادية تنموية
-
تربية جرش تتصدر منافسات دورة الأيام الأولمبية
-
البريزات يتفقد المواقع الأثرية والأمنية في البترا
-
إطلاق مجلة البنوك بحلّتها الإلكترونية الجديدة
-
وزارة التربية: نتيجة التقييمات الوطنية ستدخل بعلامة الاختبار النهائي للطلبة