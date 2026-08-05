الأربعاء 2026-08-05 06:44 م

مجلس محافظة الكرك يبحث موازنة المشاريع الرأسمالية

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جانب من الاجتماعات
 
الأربعاء، 05-08-2026 06:36 م

الوكيل الإخباري- اختتم مجلس محافظة الكرك، اليوم الأربعاء، سلسلة اجتماعات مع المدراء التنفيذيين لمختلف القطاعات الخدمية ورؤساء لجان البلديات في المحافظة للتباحث حول مسودة مشروع موازنة المشاريع الرأسمالية للأعوام (2027-2030)، وفي مقدمتها موازنة العام المقبل.

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وأكد رئيس المجلس عصمت المجالي، أهمية تحديد أولويات المشاريع وحصرها في 6 قطاعات ذات أولوية قصوى، لضمان تحقيق أثر ملموس، وهي: الإدارة المحلية، والأشغال العامة، والصحة، والزراعة، والمياه والصرف الصحي، والسياحة والآثار.


من جانبهم، استعرض المدراء التنفيذيون ورؤساء اللجان أبرز احتياجات قطاعاتهم، لا سيما أن هذا الحراك التشاركي يأتي حرصا من مجلس المحافظة على توظيف الموارد المالية المتاحة بالشكل الأمثل، وبما يضمن تلبية الاحتياجات الملحة للمواطنين في مختلف مناطق المحافظة.


وأشار أعضاء لجنة مجلس المحافظة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد متابعة حثيثة ومستمرة لجميع المشاريع في مختلف القطاعات، لضمان تحقيق أعلى نسبة إنجاز ممكنة، وتلبية جميع المطالب المعتمدة على أرض الواقع، بما يكون لها أثر ملموس في تحسين الخدمات.

 
 


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