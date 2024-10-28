مجلس محافظة الكرك يطالب بالإسراع بتنفيذ المشاريع المقررة

الوكيل الإخباري- طالب رئيس و أعضاء مجلس محافظة الكرك الجهات المعنية بالإسراع في تنفيذ المشاريع المقررة ضمن موازنة 2024 قبل نهاية العام، وذلك لتفادي ترحيل مخصصات المشاريع إلى السنة الجديدة وتحميلها أعباء مالية.

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جاء ذلك خلال مناقشة المجلس اليوم الاثنين، جملة من الأمور المتعلقة بعمله وآليات تعزيز كفاءة تنفيذ المشاريع وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.



واستعرض رئيس مجلس المحافظة الدكتور عبدالله العبادلة تطورات القطاعات المختلفة التي تشكل محور العمليات الإنتاجية والتي تشمل التربية والصحة والأشغال العامة والتدريب المهني والشباب والمياه، بالإضافة إلى قضايا الزراعة.