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مجلس محافظة الكرك يطالب بالإسراع بتنفيذ المشاريع المقررة

الكرك
الكرك
الإثنين، 28-10-2024 10:32 م

الوكيل الإخباري-    طالب رئيس و أعضاء مجلس محافظة الكرك الجهات المعنية بالإسراع في تنفيذ المشاريع المقررة ضمن موازنة 2024 قبل نهاية العام، وذلك لتفادي ترحيل مخصصات المشاريع إلى السنة الجديدة وتحميلها أعباء مالية.

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جاء ذلك خلال مناقشة المجلس اليوم الاثنين، جملة من الأمور المتعلقة بعمله وآليات تعزيز كفاءة تنفيذ المشاريع وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.


واستعرض رئيس مجلس المحافظة الدكتور عبدالله العبادلة تطورات القطاعات المختلفة التي تشكل محور العمليات الإنتاجية والتي تشمل التربية والصحة والأشغال العامة والتدريب المهني والشباب والمياه، بالإضافة إلى قضايا الزراعة.


وأشار العبادلة إلى أهمية العمل على تراكم الإنجازات الحالية، مشددًا على أهمية الالتزام بالمواعيد المحددة لإنجاز المشاريع، وضرورة تلبية احتياجات المحافظة في هذه القطاعات الحيوية.

 
gnews

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