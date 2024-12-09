مجلس محافظة الكرك يناقش سير العمل بمشاريع موازنة 2024

الوكيل الإخباري- اقش مجلس محافظة الكرك، الأحد، سير العمل في مشاريع موازنة المحافظة لعام 2024 بحضور مدير أشغال المحافظة، المهندس رعد السحيمات.

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وقال رئيس المجلس، الدكتور عبدالله العبادلة، إن نسبة الإنجاز في القطاعات المختلفة مرتفعة، لكن نسبة الإنفاق ما زالت منخفضة، ما يستدعي تسريع صرف مستحقات المشاريع لتجنب ترحيلها إلى موازنة 2025.



من جهته، قدّم المهندس السحيمات إيجازًا عن مشاريع قطاع الأشغال، والتي تشمل إنارة طريق العدنانية مؤتة والعدنانية الحوية، وإنارة طريق الموجب ومشروع كشط وتعبيد شبكة الطرق الرئيسية وتأهيل طريق النخيلة وتأهيل طريق الكرك – الأغوار.