مجلس محافظة الكرك يناقش سير العمل بمشاريع موازنة 2024

وقال رئيس المجلس، الدكتور عبدالله العبادلة، إن نسبة الإنجاز في القطاعات المختلفة مرتفعة، لكن نسبة الإنفاق ما زالت منخفضة، ما يستدعي تسريع صرف مستحقات المشاريع لتجنب ترحيلها إلى موازنة 2025.
من جهته، قدّم المهندس السحيمات إيجازًا عن مشاريع قطاع الأشغال، والتي تشمل إنارة طريق العدنانية مؤتة والعدنانية الحوية، وإنارة طريق الموجب ومشروع كشط وتعبيد شبكة الطرق الرئيسية وتأهيل طريق النخيلة وتأهيل طريق الكرك – الأغوار.
واستعرض أعضاء المجلس ملاحظاتهم حول المشاريع المدرجة ضمن موازنة الكرك لعام 2024، خاصة في قطاع الأشغال، مشيرين إلى الحاجة الماسة لصيانة بعض الطرق، وتوفير متطلبات السلامة العامة مثل المطبات، العواكس، والإشارات المرورية
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