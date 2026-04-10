مجلس محافظة جرش يُجري مناقلات مالية لدعم وتسريع مشاريع قطاع المياه

الوكيل الإخباري- بحث مجلس محافظة جرش خلال اجتماع اليوم، واقع مشاريع قطاع المياه في المحافظة، واستعراض مستوى الإنجاز والتحديات القائمة، إضافة إلى مناقشة السبل الكفيلة بتسريع تنفيذ المشاريع بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. اضافة اعلان





وتم خلال الاجتماع، بحضور رئيس وأعضاء لجنة المجلس ومدير إدارة مياه جرش المهندس مروان العياصرة وعدد من المهندسين المختصين، إقرار إجراء مناقلات مالية خاصة بقطاع المياه، وذلك لغايات تسريع وتيرة الإنجاز ومعالجة الأولويات الملحّة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة المشاريع المنفذة في المحافظة.



وأكد رئيس لجنة المجلس الدكتور جهاد دعدرة، أهمية قطاع المياه باعتباره من القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، مشيراً إلى أن تطوير هذا القطاع يحظى باهتمام كبير، نظراً لدوره المحوري في تحسين مستوى الخدمات وتعزيز البنية التحتية.



وأشار دعدرة إلى أن التوجيهات المستمرة لوزير الإدارة المحلية تركز على الارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية، وبما يضمن توجيه الإمكانات المتاحة لخدمة المواطنين وتحقيق أفضل مستويات الأداء في القطاع العام.



ويأتي الاجتماع في إطار المتابعة المستمرة التي ينتهجها مجلس محافظة جرش لمختلف القطاعات الخدمية، وحرصه على دعم المشاريع التنموية وتذليل التحديات، بما يحقق تنمية مستدامة تلبي احتياجات المواطنين وترتقي بمستوى الخدمات المقدمة لهم.







