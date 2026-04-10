السبت 2026-04-11 10:33 ص

مجلس محافظة جرش يُجري مناقلات مالية لدعم وتسريع مشاريع قطاع المياه

أرشيفية
 
الجمعة، 10-04-2026 09:21 م

الوكيل الإخباري- بحث مجلس محافظة جرش خلال اجتماع اليوم، واقع مشاريع قطاع المياه في المحافظة، واستعراض مستوى الإنجاز والتحديات القائمة، إضافة إلى مناقشة السبل الكفيلة بتسريع تنفيذ المشاريع بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتم خلال الاجتماع، بحضور رئيس وأعضاء لجنة المجلس ومدير إدارة مياه جرش المهندس مروان العياصرة وعدد من المهندسين المختصين، إقرار إجراء مناقلات مالية خاصة بقطاع المياه، وذلك لغايات تسريع وتيرة الإنجاز ومعالجة الأولويات الملحّة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة المشاريع المنفذة في المحافظة.


وأكد رئيس لجنة المجلس الدكتور جهاد دعدرة أهمية قطاع المياه باعتباره من القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، مشيراً إلى أن تطوير هذا القطاع يحظى باهتمام كبير، نظراً لدوره المحوري في تحسين مستوى الخدمات وتعزيز البنية التحتية.


وأشار دعدرة إلى أن التوجيهات المستمرة لوزير الإدارة المحلية تركز على الارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية، وبما يضمن توجيه الإمكانات المتاحة لخدمة المواطنين وتحقيق أفضل مستويات الأداء في القطاع العام.


ويأتي الاجتماع في إطار المتابعة المستمرة التي ينتهجها مجلس محافظة جرش لمختلف القطاعات الخدمية، وحرصه على دعم المشاريع التنموية وتذليل التحديات، بما يحقق تنمية مستدامة تلبي احتياجات المواطنين وترتقي بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

 
 


المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي

عربي ودولي رويترز: المرشد الأعلى الإيراني الجديد يعاني جروحا وتشوهات حادة

قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في ريف القنيطرة الجنوبي

عربي ودولي قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في ريف القنيطرة الجنوبي

هدنة بين روسيا وأوكرانيا بمناسبة عيد الفصح

عربي ودولي هدنة بين روسيا وأوكرانيا بمناسبة عيد الفصح

نيوزيلندا

عربي ودولي نيوزيلندا تتأهب لإعصار فايانو وتصدر أوامر بإجلاء سكان الجزيرة الشمالية

تعرف على اسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

اقتصاد محلي تعرف على اسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

البقاء لله

الوفيات وفيات السبت 11-4-2026

6 شهداء ومصابون بقصف الاحتلال مخيم البريج وخان يونس

فلسطين 6 شهداء ومصابون بقصف الاحتلال مخيم البريج وخان يونس

واشنطن وطهران على طاولة المحادثات في إسلام آباد وسط توقعات متواضعة

عربي ودولي واشنطن وطهران على طاولة المحادثات في إسلام آباد وسط توقعات متواضعة



 






