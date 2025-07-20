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مجلس محافظة جرش يجري مناقلات مالية

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أرشيفية
 
الأحد، 20-07-2025 08:13 م

الوكيل الإخباري- أجرى مجلس محافظة جرش اليوم الأحد، مناقلات مالية بهدف تعزيز ودعم المشاريع التابعة لبلدية جرش الكبرى.

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وأكد رئيس لجنة مجلس المحافظة الدكتور جهاد دعدرة، أهمية هذه المناقلات في تسريع إنجاز بعض المشاريع، من بينها استحداث بند خاص بصيانة مبنى الإدارة الملكية لحماية البيئة التابع لبلدية جرش، إلى جانب تحويل عدد من البنود الأخرى إلى اللجان المختصة في المجلس لدراستها واستكمال الإجراءات اللازمة بشأنها.

وأكد ضرورة متابعة تنفيذ المشاريع بدقة وطرح العطاءات ضمن الجداول الزمنية المحددة، بما يضمن الالتزام بالمعايير الفنية المطلوبة، ويعزز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

 
 
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