مجلس محافظة جرش يحقق إنجازات تنموية للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين

الوكيل الإخباري- حقق مجلس محافظة جرش إنجازات تنموية في العديد من القطاعات التي أسهمت في النهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين.

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وقال رئيس مجلس المحافظة رائد العتوم، إن المجلس وحرصاً منه في دفع عجلة التنمية المحلية أنجز العديد من المشاريع في القطاعات الحيوية، وحسب الأولويات والاحتياجات، حيث تم إنشاء مدارس جديدة وإضافة غرف صفية وصيانة عدد من المدارس واستملاك الأراضي لقطاع التربية للحد من استئجار المدارس غير المناسبة من أجل توفير بيئة تعليمية سليمة للطلبة.



وأشار العتوم إلى أن المجلس، خصص مبالغ لاستبدال الشبكات التالفة واستحداث أخرى حديثة، مما أسهم في تقليل هدر المياه الجوفية، كما تم تنفيذ مشاريع لتوسعة شبكات المياه لضمان وصول الخدمة إلى جميع مناطق المحافظة بالإضافة إلى تطوير مرافق الصرف الصحي للحفاظ على الموارد المائية وحمايتها من التلوث.



وقال، إن المجلس أعطى اهتماماً كبيراً بالقطاع الصحي، حيث تم توفير أجهزة ومعدات طبية حديثة لمستشفى جرش الحكومي إلى جانب صيانة وتجهيز المراكز الصحية وتطويرها لتصبح شاملة لا سيما تلك الواقعة في المناطق البعيدة عن مركز المحافظة.



وأوضح، أنه تم إنشاء مراكز شبابية ومرافق رياضية متطورة من بينها مسبح نصف أولمبي بدعم ملكي، كما خُصصت ميزانيات كبيرة لتعزيز دور الأندية الرياضية ودعم المؤسسات الشبابية التابعة لوزارة الشباب، مشيرا إلى أنه تم إنشاء مركز ثقافي بقيمة 3.2 مليون دينار إلى جانب دعم الأنشطة الثقافية والمجتمعية، كما تم رصد مخصصات مالية لدعم القطاع الزراعي؛ بهدف تعزيز الأمن الغذائي وإعادة تحريج المناطق الحرجية وتنفيذ مشاريع حصاد مائي تتيح للمواطنين بناء خزانات لتجميع مياه الأمطار.



وقال، إنه تم تخصيص مبلغ 600 ألف دينار لتنشيط السياحة المحلية ودعم الاستثمارات في قطاع السياحة والآثار وتأهيل المواقع التراثية، بالإضافة إلى تقديم دعم لمديرية البيئة لتنفيذ مشاريع لحماية الموارد الطبيعية، في حين تم تركيب أنظمة طاقة شمسية لنحو 25 مسجداً لتعزيز استخدام الطاقة النظيفة.



وبين، أنه من باب حرص المجلس على تمكين الشباب، تم تنفيذ برامج تدريب وتأهيل لدخول سوق العمل بالشراكة مع مؤسسات وهيئات وطنية، كما تم تخصيص 1.85مليون دينار لدعم البلديات ومراكز خدمة المجتمع، بهدف توفير خدمات مباشرة للمواطنين، مشيرا إلى أن المجلس لم يغفل قطاع التنمية الاجتماعية، حيث تم تقديم دعم دوري للأسر العفيفة ومساعدة المحتاجين عبر مشاريع مستدامة.