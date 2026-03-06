مجلس محافظة جرش يطلع على واقع واحتياجات نادي جرش الرياضي

وثمن رئيس النادي ضاحي العتوم، اهتمام مجلس المحافظة بمتابعة واقع الأندية الرياضية في المحافظة، مؤكداً أهمية هذا التواصل في دعم مسيرة النادي وتعزيز دوره في خدمة شباب جرش.
وجرى، استعراض واقع النادي وأبرز احتياجاته والتحديات التي تواجهه، ومناقشة سبل دعم مسيرته الرياضية، لا سيما وأنه يُعد النادي الوحيد في المحافظة الذي ينافس ضمن أندية الدرجة الأولى، الأمر الذي يضع على عاتقه مسؤولية تمثيل المحافظة في البطولات الرسمية.
وأكد رئيس لجنة المجلس الدكتور جهاد دعدره، أن مجلس محافظة جرش يولي قطاع الشباب والرياضة اهتماماً خاصاً، انطلاقاً من أهمية الأندية الرياضية في احتضان طاقات الشباب وتوجيهها نحو مسارات إيجابية تسهم في تنمية المجتمع وتعزيز الحراك الرياضي في المحافظة.
بدوره، أشار رئيس لجنة الشباب والإعلام الدكتور عبدالله الزعبي إلى أهمية التواصل المباشر مع الأندية الرياضية والاطلاع على احتياجاتها عن قرب، مؤكداً أن دعم الحركة الرياضية يشكّل ركيزة مهمة في دعم الشباب وتمكينهم، وتعزيز دور الأندية كمؤسسات حاضنة للطاقات والمواهب في المحافظة.
من جهته، أكد عضو مجلس المحافظة أحمد القادري، أن مثل هذه الزيارات الميدانية تسهم في بناء صورة واضحة عن واقع الأندية واحتياجاتها، مشيراً إلى أهمية استمرار التواصل والتنسيق مع إدارات الأندية بما ينعكس إيجاباً على تطوير الحركة الرياضية وخدمة شباب المحافظة.
واطّلع الوفد على مرافق النادي، واستمعوا إلى شرح حول طبيعة الأنشطة والخدمات الرياضية التي يقدمها النادي لأبناء المحافظة.
-
أخبار متعلقة
-
الأمن العام: سقوط جسم متفجر في إربد ولا إصابات - فيديو
-
الملك: الأردن يتخذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمنه وسيادته وسلامة مواطنيه
-
أوقاف الرصيفة تنظم إفطارًا جماعيًا للأيتام
-
وزارة الثقافة تختتم فعاليات أماسي رمضان في الكرك
-
اعلان صادر عن السفارة الأمريكية في الأردن
-
الإفطارات الجماعية في رمضان.. قصص من المحبة والإخاء تجمع القلوب حول المائدة
-
عجلون: دعوات لمعالجة البيوت المهجورة واستثمارها سياحياً وتراثياً
-
"أوقاف جرش" تعقد محاضرة حول مفهوم الوسطية في الإسلام