مجلس محافظة جرش يطلع على واقع واحتياجات نادي جرش الرياضي

الوكيل الإخباري- زار رئيس لجنة مجلس محافظة جرش الدكتور جهاد دعدره، يرافقه رئيس لجنة الشباب والإعلام الدكتور عبدالله الزعبي وعضو المجلس أحمد القادري، نادي جرش الرياضي، في إطار الحرص على التواصل المباشر مع المؤسسات الرياضية والاطلاع على احتياجاتها.

وثمن رئيس النادي ضاحي العتوم، اهتمام مجلس المحافظة بمتابعة واقع الأندية الرياضية في المحافظة، مؤكداً أهمية هذا التواصل في دعم مسيرة النادي وتعزيز دوره في خدمة شباب جرش.



وجرى، استعراض واقع النادي وأبرز احتياجاته والتحديات التي تواجهه، ومناقشة سبل دعم مسيرته الرياضية، لا سيما وأنه يُعد النادي الوحيد في المحافظة الذي ينافس ضمن أندية الدرجة الأولى، الأمر الذي يضع على عاتقه مسؤولية تمثيل المحافظة في البطولات الرسمية.



وأكد رئيس لجنة المجلس الدكتور جهاد دعدره، أن مجلس محافظة جرش يولي قطاع الشباب والرياضة اهتماماً خاصاً، انطلاقاً من أهمية الأندية الرياضية في احتضان طاقات الشباب وتوجيهها نحو مسارات إيجابية تسهم في تنمية المجتمع وتعزيز الحراك الرياضي في المحافظة.



بدوره، أشار رئيس لجنة الشباب والإعلام الدكتور عبدالله الزعبي إلى أهمية التواصل المباشر مع الأندية الرياضية والاطلاع على احتياجاتها عن قرب، مؤكداً أن دعم الحركة الرياضية يشكّل ركيزة مهمة في دعم الشباب وتمكينهم، وتعزيز دور الأندية كمؤسسات حاضنة للطاقات والمواهب في المحافظة.



من جهته، أكد عضو مجلس المحافظة أحمد القادري، أن مثل هذه الزيارات الميدانية تسهم في بناء صورة واضحة عن واقع الأندية واحتياجاتها، مشيراً إلى أهمية استمرار التواصل والتنسيق مع إدارات الأندية بما ينعكس إيجاباً على تطوير الحركة الرياضية وخدمة شباب المحافظة.